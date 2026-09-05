Máy bay chở 145 người bất ngờ “lảo đảo” giữa không trung: Hành khách bị hất văng trong khoang, 24 người bị thương

Một chiếc A320 của Air India đang bay từ Phuket đến New Delhi vào tháng trước đã phát cảnh báo thất tốc (stall warning) khi đèn tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt. Một cú hếch mũi (pitch up) đột ngột rồi cắm xuống ngay sau đó đã hất văng hành khách và phi hành đoàn vào các ngăn hành lý phía trên, khiến 24 người bị thương, theo các nhà điều tra Ấn Độ.

Theo báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn ngày 04/08 được công bố vào thứ Sáu (4/9), chiếc máy bay Airbus khi đang bay ở độ cao 10.972,8 m (36.000 feet) ban đầu đã vọt lên 113,4 m (372 feet), sau đó hạ thấp xuống 89 m (292 feet) so với độ cao ban đầu.

Cảnh báo thất tốc kéo dài hai giây xuất hiện sau khi hệ thống điều khiển bay phát hiện việc mất toàn bộ 3 hệ thống thủy lực của máy bay trong vòng 4 giây, làm ngắt hệ thống lái tự động và kích hoạt chuông cảnh báo liên tục trong khoang lái.

Báo cáo cho biết các hệ thống thủy lực - vốn sử dụng chất lưu áp suất cao để vận hành hệ thống điều khiển bay và các thiết bị khác - bắt đầu hồi phục khoảng 9 giây sau khi hệ thống đầu tiên bị ngắt.

Báo cáo từ Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) không nêu rõ lý do tại sao lại phát hiện ra sự sụt giảm áp suất; điều này sẽ cần phải điều tra thêm.

Sự cố đã được các nhà điều tra nâng cấp từ "sự cố nghiêm trọng" lên thành "tai nạn". Báo cáo đã làm hé lộ vài giây hỗn loạn trên chuyến bay chở 137 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Cơ phó 32 tuổi là người điều khiển máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố, mặc dù cơ trưởng 34 tuổi sau đó đã tiếp quản quyền điều khiển. Cả hai đều đã bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra.

Báo cáo sơ bộ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào đối với Airbus. Trong một báo cáo nội bộ được Reuters xem xét, Airbus cho biết chiếc A320 đã ghi nhận việc mất cả 3 hệ thống thủy lực tiếp nối nhau trong thời gian ngắn, khiến các hệ thống điều khiển bay quan trọng tạm thời không phản hồi.

Phân tích của Airbus cho thấy trong khoảng 4 giây, các phi công đã không thể sử dụng bánh lái độ cao và cánh tà ngang - những bộ phận điều khiển độ chúc/hếch mũi và độ nghiêng của máy bay.

Air India hiện do Tập đoàn Tata kiểm soát, trong khi Singapore Airlines nắm giữ khoảng 25% cổ phần.

Nguồn: Bangkok Post