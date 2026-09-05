CNN: Nga tấn công trụ sở an ninh Ukraine, Kiev cứu hộ khẩn cấp - Kremlin ra tuyên bố cứng rắn

CNN: Nga tấn công trực diện trụ sở an ninh Ukraine tại Kiev

Hãng tin CNN (Mỹ) tối 4/9 đưa tin, Nga vừa tung đòn tấn công trực diện vào một trong những tòa nhà chính phủ quan trọng nhất Ukraine tại trung tâm thủ đô Kiev.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga tiến hành các đợt không kích nhằm vào thủ đô Ukraine với tần suất gần như liên tục suốt nhiều ngày qua. Vụ việc gây chú ý đặc biệt bởi mục tiêu nằm ngay tại khu vực trung tâm Kiev.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tòa nhà bị đánh trúng là trụ sở chính của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Kiev. Theo ông Zelensky, Nga đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện đòn đánh này.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: ABC News

SBU là một trong những cơ quan an ninh quan trọng nhất của chính phủ Ukraine, phụ trách các hoạt động phản gián, chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia. Việc UAV Nga có thể tấn công trực tiếp trụ sở của cơ quan này ngay giữa thủ đô cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tập kích.

Ông Zelensky thông báo lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chính quyền Kiev cho biết ít nhất 5 người bị thương, nhưng chưa công bố thêm thông tin về tình trạng của các nạn nhân cũng như mức độ thiệt hại đối với tòa nhà.

Theo CNN, vụ tấn công nhằm vào trụ sở SBU là một bước leo thang nghiêm trọng, đồng thời cho thấy Kiev ngày càng khó bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước các đòn tập kích của Nga, trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn.

Kremlin ra tuyên bố nóng

Đáng lưu ý, giữa lúc các đợt tập kích gia tăng, Điện Kremlin đã ra tuyên bố về khả năng chuyển sang giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng, hiện chưa xuất hiện những tiền đề cụ thể để tiến tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông Peskov, không thể loại trừ khả năng các bên cuối cùng sẽ chuyển sang tiến trình giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, điều kiện cần thiết cho một bước chuyển như vậy vẫn chưa hình thành.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

“Tất nhiên, tất cả những điều này cho phép chúng ta nói rằng không thể loại trừ khả năng cuối cùng các bên sẽ chuyển sang tiến trình giải quyết hòa bình.

Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện vẫn chưa có tiền đề cụ thể nào. Công việc vẫn đang được triển khai và các cuộc tiếp xúc vẫn tiếp tục” - Ông Peskov nói.

Người phát ngôn Kremlin nhấn mạnh Nga vẫn để ngỏ khả năng chuyển sang giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và mong muốn đạt được các mục tiêu của mình theo con đường này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3/9 cho biết, khuyến cáo dành cho người nước ngoài và đại diện các phái đoàn ngoại giao về việc sơ tán khỏi Kiev "vẫn còn nguyên hiệu lực".

Trong khi đó, Tổng thống Putin xác nhận quân đội Nga đã nhận lệnh đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành năng lượng nước này. Ông nhấn mạnh, các cơ sở phục vụ trực tiếp hoạt động tấn công của Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của Nga.

Tình hình chiến trường ngày càng bất lợi cho Ukraine. Ảnh: PBS

Tình hình chiến trường tiếp tục bất lợi cho Kiev

Không chỉ gia tăng các đợt tấn công vào Kiev, Nga còn đồng thời đẩy mạnh sức nóng tại các khu vực khác của chiến trường, khiến tình hình trở nên bất lợi thêm cho Kiev.

Theo cập nhật mới nhất của Đài TST, quân đội Nga đã bắt đầu "quét sạch" các cánh quân Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây tại khu vực Volchansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Giao tranh đang diễn ra trên hướng Burluk, nơi quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông Volchansk. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát bốn khu định cư gồm Vasilyevka, Blagodatnoye, Sliznevo và Dolzhanka.

Sau bước tiến này, khoảng 20 ngôi làng được cho là đã bị chia cắt khỏi lực lượng chủ lực của Ukraine. Các đơn vị Ukraine đang rút lui và bỏ lại một phần khí tài, vũ khí tại những vị trí đã mất. Một số binh sĩ tìm cách thoát khỏi vòng vây qua những dải rừng.

Đài TST cũng cho biết quân đội Nga bắt giữ một binh sĩ Ukraine tại khu vực Malaya Volchya. Hai quân nhân khác thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 129 của Ukraine được cho là đã bị bắt trên hướng Veliky Burluk.

Phía Ukraine đã tổ chức phản công nhằm giành lại các vị trí bị mất. Tại khu vực Staritsa, đại đội Shkval thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 được điều động tham chiến, nhưng cuộc phản công không đạt kết quả và đơn vị này phải rút về vị trí xuất phát.

Máy bay không người lái hiện giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chiến trường. Theo phía Nga, các nhóm binh sĩ nhỏ phối hợp với thiết bị tiếp sóng có thể giám sát khu vực rộng lớn, trong khi phần lớn nhiệm vụ trinh sát và tấn công được giao cho các đơn vị vận hành UAV.

Khó khăn lớn nhất đối với lực lượng Ukraine còn mắc kẹt bên trong là vấn đề tiếp tế. Khi những tuyến đường bộ bị phong tỏa, hàng hóa và trang bị phải được vận chuyển bằng đường không. Tuy nhiên, chính khả năng tiếp tế bằng UAV cũng có thể khiến quá trình quét sạch hoàn toàn khu vực kéo dài nhiều tháng.

Phía Nga đánh giá diện tích khu vực giành được quyền kiểm soát vào khoảng 400km² và coi đây là một thành công chiến thuật đáng kể. Nếu củng cố được hoàn toàn các vị trí trên hướng Volchansk, quân đội Nga có thể hạn chế khả năng Ukraine tổ chức những cuộc đột kích xuyên biên giới, đồng thời giảm sức ép đối với các khu vực giáp biên thuộc tỉnh Belgorod.