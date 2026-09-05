Giải cứu hai công nhân mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal

Mới đây, 2 công nhân đã được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt bên trong đường hầm thủy điện Trishuli 3A ở Nepal. Đây là những trường hợp sống sót mới nhất được ghi nhận trong chiến dịch tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Theo Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal, hai công nhân được tìm thấy ở độ sâu khoảng 170 m bên trong đường hầm.

Người đầu tiên được đưa ra ngoài là Sanjay Shah, quản đốc tại dự án Upper Trishuli 3A. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục giải cứu Kabir Maharjan, một giám sát viên của dự án.

Công nhân được đưa ra khỏi đường hầm sau 9 ngày mắc kẹt (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy Shah được kéo ra khỏi một lối vào nhỏ hẹp của đường hầm. Người này phủ đầy bùn đất nhưng vẫn tỉnh táo. Cả Shah và Maharjan sau đó được đưa bằng máy bay tới một bệnh viện ở Kathmandu. Các quan chức cho biết sức khỏe của hai công nhân ổn định.

Sau khi được đưa ra ngoài, câu hỏi đầu tiên Shah đặt ra với lực lượng quân đội là: “Hôm nay là ngày mấy?”

9 ngày trong đường hầm

Kể lại thời điểm xảy ra lũ quét, Shah cho biết ông đang ở trong phòng điều khiển của đường hầm. Thông thường, khu vực này chỉ có khoảng 5-6 người, nhưng thời điểm đó có khoảng 40-45 người bên trong.

Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, Shah cố gắng cảnh báo và đưa những người khác ra ngoài. Ông cho biết bản thân không thể rời đi ngay vì muốn hỗ trợ mọi người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Binh sĩ Nepal giải cứu công nhân khỏi đường hầm thủy điện Trishuli-3A (Ảnh: AP)

Cuối cùng, nước lũ và bùn đất tràn vào, khiến chính Shah cũng bị mắc kẹt bên trong.

Trong những ngày tiếp theo, ông cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tụng kinh. Shah cho biết ông chỉ có thể liên lạc với 3-4 người khác bằng cách gọi vọng qua đường hầm.

Theo lời kể của Shah, có thể vẫn còn những người khác ở bên trong các khu vực của nhà máy và chưa rõ số phận.

Hàng trăm công nhân vẫn đang mất tích

Trận lũ quét xảy ra tuần trước đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều dự án thủy điện dọc sông Bhote Koshi và Trishuli. Dòng nước lớn kéo theo đất đá và bùn tràn xuống các thung lũng sau sự cố liên quan đến một sông băng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích sau thảm họa.

Các hoạt động cứu hộ hiện tập trung vào những đường hầm thủy điện bị đất đá và bùn đất vùi lấp. Nhà chức trách cho rằng một số công nhân có thể vẫn sống sót nhờ các khoảng không còn không khí bên trong đường hầm.

Tại nhiều dự án, hơn 270 người đã được giải cứu, riêng tại Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ mất gần 6 ngày mới tiếp cận được hệ thống đường hầm bị chặn bởi đất đá và nước lũ.

Các đội quân đội cùng chuyên gia đang làm việc liên tục để dọn đất đá, bùn và các mảnh vỡ khỏi lối vào. Sau khi một phần đường hầm được thông thoáng vào sáng 4/9, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng người bên trong.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal, ít nhất 557 công nhân đang mất tích tại các dự án thủy điện dọc sông Trishuli, trong đó khoảng 115 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm chính.

Chính quyền địa phương ước tính khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án thủy điện trên dãy Himalaya. Khoảng 500 người trong số này được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 46 công nhân được cho là đang mắc kẹt trong một khu vực ngầm. Nhà chức trách Nepal cho biết họ vẫn có cơ sở để tin rằng những người này còn sống.

Bộ trưởng Truyền thông Nepal Bikram Timilsina cho biết các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hy vọng có thêm công nhân được đưa ra ngoài an toàn.

Nguồn: npr, theguardian