Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu hai công nhân mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal

| | Tài chính quốc tế

Hai công nhân được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sâu khoảng 170 m, sau khi lũ quét cuốn theo đất đá và bùn đất vùi lấp nhiều công trình tại Nepal.

Mới đây, 2 công nhân đã được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt bên trong đường hầm thủy điện Trishuli 3A ở Nepal. Đây là những trường hợp sống sót mới nhất được ghi nhận trong chiến dịch tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Theo Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal, hai công nhân được tìm thấy ở độ sâu khoảng 170 m bên trong đường hầm.

Người đầu tiên được đưa ra ngoài là Sanjay Shah, quản đốc tại dự án Upper Trishuli 3A. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục giải cứu Kabir Maharjan, một giám sát viên của dự án.

Giải cứu hai công nhân mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal- Ảnh 1.

Công nhân được đưa ra khỏi đường hầm sau 9 ngày mắc kẹt (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy Shah được kéo ra khỏi một lối vào nhỏ hẹp của đường hầm. Người này phủ đầy bùn đất nhưng vẫn tỉnh táo. Cả Shah và Maharjan sau đó được đưa bằng máy bay tới một bệnh viện ở Kathmandu. Các quan chức cho biết sức khỏe của hai công nhân ổn định.

Sau khi được đưa ra ngoài, câu hỏi đầu tiên Shah đặt ra với lực lượng quân đội là: “Hôm nay là ngày mấy?”

9 ngày trong đường hầm

Kể lại thời điểm xảy ra lũ quét, Shah cho biết ông đang ở trong phòng điều khiển của đường hầm. Thông thường, khu vực này chỉ có khoảng 5-6 người, nhưng thời điểm đó có khoảng 40-45 người bên trong.

Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, Shah cố gắng cảnh báo và đưa những người khác ra ngoài. Ông cho biết bản thân không thể rời đi ngay vì muốn hỗ trợ mọi người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Giải cứu hai công nhân mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal- Ảnh 2.

Binh sĩ Nepal giải cứu công nhân khỏi đường hầm thủy điện Trishuli-3A (Ảnh: AP)

Cuối cùng, nước lũ và bùn đất tràn vào, khiến chính Shah cũng bị mắc kẹt bên trong.

Trong những ngày tiếp theo, ông cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tụng kinh. Shah cho biết ông chỉ có thể liên lạc với 3-4 người khác bằng cách gọi vọng qua đường hầm.

Theo lời kể của Shah, có thể vẫn còn những người khác ở bên trong các khu vực của nhà máy và chưa rõ số phận.

Hàng trăm công nhân vẫn đang mất tích

Trận lũ quét xảy ra tuần trước đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều dự án thủy điện dọc sông Bhote Koshi và Trishuli. Dòng nước lớn kéo theo đất đá và bùn tràn xuống các thung lũng sau sự cố liên quan đến một sông băng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích sau thảm họa.

Các hoạt động cứu hộ hiện tập trung vào những đường hầm thủy điện bị đất đá và bùn đất vùi lấp. Nhà chức trách cho rằng một số công nhân có thể vẫn sống sót nhờ các khoảng không còn không khí bên trong đường hầm.

Tại nhiều dự án, hơn 270 người đã được giải cứu, riêng tại Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ mất gần 6 ngày mới tiếp cận được hệ thống đường hầm bị chặn bởi đất đá và nước lũ.

Các đội quân đội cùng chuyên gia đang làm việc liên tục để dọn đất đá, bùn và các mảnh vỡ khỏi lối vào. Sau khi một phần đường hầm được thông thoáng vào sáng 4/9, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng người bên trong.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal, ít nhất 557 công nhân đang mất tích tại các dự án thủy điện dọc sông Trishuli, trong đó khoảng 115 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm chính.

Chính quyền địa phương ước tính khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án thủy điện trên dãy Himalaya. Khoảng 500 người trong số này được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 46 công nhân được cho là đang mắc kẹt trong một khu vực ngầm. Nhà chức trách Nepal cho biết họ vẫn có cơ sở để tin rằng những người này còn sống.

Bộ trưởng Truyền thông Nepal Bikram Timilsina cho biết các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hy vọng có thêm công nhân được đưa ra ngoài an toàn.

Nguồn: npr, theguardian

Theo Hân Ly

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Nepal, công nhân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo cáo việc làm Mỹ bất ngờ tăng gấp 3 lần dự kiến, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tăng vọt 60%

Báo cáo việc làm Mỹ bất ngờ tăng gấp 3 lần dự kiến, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tăng vọt 60% Nổi bật

Phát hiện hàng loạt cá lạ sau lũ quét: Chính quyền cảnh báo

Phát hiện hàng loạt cá lạ sau lũ quét: Chính quyền cảnh báo Nổi bật

Máy bay chở 145 người bất ngờ “lảo đảo” giữa không trung: Hành khách bị hất văng trong khoang, 24 người bị thương

Máy bay chở 145 người bất ngờ “lảo đảo” giữa không trung: Hành khách bị hất văng trong khoang, 24 người bị thương

07:48 , 05/09/2026
Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

07:12 , 05/09/2026
CNN: Nga tấn công trụ sở an ninh Ukraine, Kiev cứu hộ khẩn cấp - Kremlin ra tuyên bố cứng rắn

CNN: Nga tấn công trụ sở an ninh Ukraine, Kiev cứu hộ khẩn cấp - Kremlin ra tuyên bố cứng rắn

06:47 , 05/09/2026
Thả 150.000 con bạch tuộc xuống vẫn bất lực, người dân nghĩ ra cách biến hiểm họa thành món lợi kinh tế

Thả 150.000 con bạch tuộc xuống vẫn bất lực, người dân nghĩ ra cách biến hiểm họa thành món lợi kinh tế

22:52 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên