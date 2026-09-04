Giá bạc ngày 4/9 tại Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank, DOJI

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức 67 USD/ounce sau khi tăng trong hai phiên liên tiếp, tương đương 2,108 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bạc trong nước đang cao hơn khoảng 210.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Ông Waller cho biết ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu áp lực giá tiếp tục giảm. Các nhà giao dịch hiện dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 50%, giảm từ khoảng 63% một ngày trước đó.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm vào thứ Sáu 4/9 và dữ liệu lạm phát tuần tới để có thêm manh mối về triển vọng chính sách của Fed. Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh sau phát biểu của ông Waller, hỗ trợ giá kim loại quý.

Mốc 67 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý đối với bạc trong ngắn hạn. Việc giá bạc rơi xuống dưới vùng này cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng hơn.

Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, nếu các số liệu việc làm Mỹ suy yếu đáng kể, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể giảm, qua đó mở ra cơ hội để bạc phục hồi.

Trong khi đó, giá dầu đang trên đà tăng mạnh trong tuần này giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và sự bất ổn gia tăng về vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, khiến rủi ro lạm phát vẫn được chú trọng.