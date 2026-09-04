MPV nhỏ nhất của Toyota có giá quy đổi từ hơn 300 triệu đồng: Ngắn hơn Wigo, ADAS từ bản rẻ nhất, có cả 4WD

Cập nhật mới cho Toyota Roomy

Toyota và Daihatsu vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp cho hai mẫu MPV nhỏ Roomy và Thor tại Nhật Bản. Lần nâng cấp này tập trung vào tính năng an toàn, trang bị tiêu chuẩn và bảng màu sơn mới.

Toyota Roomy nâng cấp trang bị. Ảnh: Toyota

Hai mẫu xe song sinh có chiều dài 3.700 mm, nằm ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Kích thước này tiệm cận Wigo - mẫu hatchback cỡ A.

Dòng xe này ra mắt lần đầu năm 2016 và nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2020. Phiên bản mới giữ nguyên thiết kế ngoại thất cũ. Khách hàng vẫn có hai lựa chọn kiểu dáng đầu xe tùy theo phiên bản.

Roomy còn có các phiên bản thể thao. Ảnh: Toyota

Bổ sung màu sơn và cải tiến cabin

Bảng màu ngoại thất có thêm các lựa chọn mới như Yellowish Black Crystal Mica, Cool Violet Crystal Shine, Grayish Olive Metallic và Shining White Pearl. Xe có thêm tùy chọn phối nóc và cột xe màu đen.

Thiết kế bảng điều khiển và không gian hai hàng ghế rộng rãi vẫn được giữ nguyên. Hàng ghế mô-đun có thể gập phẳng thành giường ngủ. Cụm đồng hồ analog được tích hợp thêm màn hình kỹ thuật số mới ở giữa.

Tiện nghi bên trong được cải tiến nhẹ. Ảnh: Toyota

Nâng cấp công nghệ an toàn

Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu ghế lái chỉnh độ cao, bệ tỳ tay trung tâm và hai cảm biến đỗ xe ở góc sau. Xe trang bị thêm túi khí bên cho hàng ghế trước cùng túi khí rèm cho cả hai hàng ghế.

Hệ thống an toàn Smart Assist được nâng cấp trên tất cả phiên bản. Gói an toàn mới có thêm tính năng phát hiện người đi xe đạp cắt ngang. Khả năng nhận diện người đi bộ và xe ngược chiều khi rẽ tại giao lộ được cải thiện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động chính xác hơn. Tốc độ tối đa hỗ trợ nhận diện người đi bộ cũng được nâng cao.

Công nghệ an toàn được cải thiện. Ảnh: Toyota

Khả năng vận hành của Roomy

Cấu hình động cơ không thay đổi. Xe sử dụng động cơ xăng 1.0L 3 xi-lanh, cho công suất 68 mã lực ở bản hút khí tự nhiên và 97 mã lực ở bản tăng áp. Hộp số CVT đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Xe nhỏ nhưng có dẫn động 2 cầu. Ảnh: Toyota

Toyota Roomy mới có giá khởi điểm từ 1.830.400 yên (khoảng 306 triệu đồng) cho bản X 2WD và cao nhất 2.346.300 yên (khoảng 392 triệu đồng) cho bản Custom G 4WD. Daihatsu Thor có mức giá tương đương.