Phát hiện khối kim loại dài gần 80m được di chuyển cùng nhiều xe hộ tống, đi quãng đường hơn 1.000 km để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

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Một cánh quạt tuabin gió dài gần 80 mét có thể mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, để di chuyển từ nhà máy đến công trường. Với kích thước đặc biệt lớn, việc vận chuyển loại hàng hóa này trên đường bộ tại Brazil phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phương tiện hộ tống, tốc độ và kiểm tra hạ tầng.

Một trong những tuyến vận chuyển đáng chú ý bắt đầu từ Khu phức hợp Pecém, bang Ceará, miền Đông Bắc Brazil. Từ nhà máy, cánh quạt được đưa qua các tuyến đường cao tốc của Ceará, Piauí và Pernambuco trước khi đến Bahia, với tổng quãng đường hơn 1.000 km.

Tại Bahia, các đoàn xe vận chuyển thiết bị có thể xuất phát từ Juazeiro hoặc Chorrochó, sau đó di chuyển trên các tuyến BR-116, BR-324 và BR-407 để đến khu vực Umburanas, nơi tập trung nhiều dự án điện gió.

Việc vận chuyển các cấu kiện tuabin gió trên đường bộ không thể thực hiện như những chuyến xe tải thông thường. Theo quy định của Cục Hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil (DNIT), được ban hành năm 2019, yêu cầu đối với phương tiện hộ tống tăng theo kích thước của hàng hóa.

Với hàng hóa dài dưới 55 mét, đoàn xe phải có hai phương tiện hộ tống được cấp phép. Khi chiều dài nằm trong khoảng 55-70 mét, yêu cầu về phương tiện và hệ thống lái trở nên nghiêm ngặt hơn, trong đó các trục xe phải đáp ứng khả năng điều hướng phù hợp với đặc thù của loại hàng siêu trường.

Đối với hàng hóa dài trên 70 mét, việc vận chuyển được kiểm soát ở mức cao hơn. Ngoài hai phương tiện hộ tống được chứng nhận, đoàn xe cần có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang (PRF). Các trục xe cũng phải có khả năng điều hướng để giúp phương tiện chở hàng vượt qua những đoạn đường cong, dốc hoặc giao lộ hẹp.

Với các cấu kiện dài đến khoảng 95 mét, quy định tiếp tục đặt ra những yêu cầu bổ sung, bao gồm ba phương tiện hộ tống được chứng nhận, một xe hỗ trợ, hệ thống trục lái thủy lực tự động và sự tham gia của PRF ở chặng đầu của hành trình.

Những yêu cầu này nhằm hạn chế rủi ro đối với phương tiện vận chuyển, các công trình giao thông và những phương tiện khác cùng lưu thông trên tuyến đường.

Bên cạnh chiều dài, trọng lượng của hàng hóa cũng là yếu tố quan trọng trong việc cấp phép vận chuyển.

Khi tổng trọng lượng vượt 100 tấn, đơn vị vận chuyển phải cung cấp báo cáo hình ảnh cập nhật về các "công trình đặc biệt" nằm trên tuyến đường đã đăng ký. Nhóm công trình này bao gồm cầu, cầu vượt và đường hầm.

Yêu cầu này nhằm đánh giá tình trạng của các công trình trước khi đoàn xe siêu trường, siêu trọng đi qua. Với những tuyến đường có nhiều cây cầu được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, việc kiểm tra khả năng chịu tải là một trong những khâu quan trọng của quá trình chuẩn bị.

Do đó, trước khi đoàn xe khởi hành, tuyến đường phải được khảo sát và lập kế hoạch chi tiết. Các yếu tố như bán kính đường cong, độ dốc, chiều rộng mặt đường, giao lộ và khả năng chịu tải của cầu đều có thể ảnh hưởng đến phương án vận chuyển.

Kích thước của thiết bị khiến tốc độ vận chuyển thấp hơn đáng kể so với phương tiện thông thường. Một số đoàn xe vận chuyển thiết bị điện gió chỉ đạt tốc độ trung bình khoảng 7 km/giờ.

Các phương tiện hộ tống có nhiệm vụ cảnh báo cho những phương tiện khác, hỗ trợ đoàn xe vượt qua các điểm giao cắt và phối hợp điều tiết giao thông khi cần thiết. Trong những trường hợp đặc biệt, lực lượng PRF cũng tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Với tốc độ chỉ vài km/giờ, một hành trình vốn có thể mất vài giờ đối với phương tiện thông thường có thể kéo dài đáng kể khi vận chuyển cấu kiện tuabin gió. Việc di chuyển thường được tổ chức vào những khung giờ ít phương tiện nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Đằng sau quá trình đưa một tuabin gió vào vận hành không chỉ là công việc lắp đặt tại công trường. Trước khi cánh quạt có thể quay và phát điện, những cấu kiện khổng lồ này phải vượt qua hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 km đường bộ với tốc độ thấp và sự hỗ trợ của một đoàn xe chuyên dụng.

Đối với các dự án điện gió ở những khu vực cách xa cảng biển hoặc nhà máy sản xuất, năng lực vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng. Những quy định về hộ tống, khảo sát tuyến đường và kiểm tra cầu, đường hầm vì thế đóng vai trò bảo đảm thiết bị có thể đến công trường an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với hạ tầng và giao thông.