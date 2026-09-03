Trồng loại trái cây vua của Việt Nam trên sân vườn, cựu hiệu trưởng tại Ấn Độ bất ngờ trúng lớn: Thu hơn 110 triệu đồng/tháng, khách hàng đến tận nhà để mua hàng

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Sau khi nghỉ hưu, một cựu hiệu trưởng tại Kerala, Ấn Độ đã tận dụng khoảng không gian quanh nhà để trồng thanh long. Từ vài cây giống ban đầu, mô hình này dần phát triển thành hoạt động kinh doanh với nhiều nguồn thu, mang lại khoảng 110 triệu đồng mỗi tháng.

Remabhai S, cựu hiệu trưởng một trường học tại Kerala, nghỉ hưu ngày 31/5/2022 sau hơn 30 năm giảng dạy môn động vật học. Sau khi nghỉ việc, bà bắt đầu tìm cách tận dụng thời gian và không gian tại nhà ở Kollam để trồng cây.

Bà nghiên cứu 52 loại trái cây ngoại lai thông qua tạp chí, tài liệu trực tuyến và các chuyến tham quan trang trại trước khi lựa chọn giống thanh long đỏ vua của Malaysia.

Remabhai áp dụng phương pháp canh tác mật độ cao để tận dụng khu vực sân sau rộng khoảng 1.750 feet vuông, tương đương 163 m². Bà tự lắp đặt 90 cột bê tông, mỗi cột trồng 4 cây, nâng tổng số cây thanh long lên 360.

Để giảm chi phí đầu tư, bà tận dụng ống thép mạ kẽm và lốp xe cũ để làm khung đỡ cho cây. Mỗi cành giống ban đầu có giá khoảng 100 rupee, tương đương 27.500 đồng.

Khoảng 6 tháng sau khi trồng, cây bắt đầu ra hoa và vụ thu hoạch đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2023. Với 360 cây, thu nhập ban đầu của bà đạt hơn 50.000 rupee mỗi tháng, tương đương khoảng 13,8 triệu đồng. Khi cây trưởng thành, mức thu nhập tăng lên khoảng 150.000 rupee, tương đương 41,3 triệu đồng mỗi tháng. Sản lượng cao nhất đạt khoảng 750 kg mỗi tháng.

Thanh long được bán trực tiếp cho các nhà bán buôn và cửa hàng thực phẩm hữu cơ với giá khoảng 175 rupee/kg, tương đương 48.000 đồng/kg. Một số khách hàng đến tận nhà để thu mua, giúp bà giảm nhu cầu đầu tư vào khâu phân phối.

Kết quả này thúc đẩy Remabhai tiếp tục mở rộng diện tích trồng thay vì mua thêm đất.

Khi mở rộng mô hình lên sân thượng, Remabhai gặp một vấn đề khác: việc vận chuyển một lượng lớn đất lên tầng trên sẽ làm tăng chi phí và gây khó khăn cho quá trình canh tác.

Bà bắt đầu thử nghiệm phương pháp trồng không cần sử dụng đất thông thường, thay thế bằng hỗn hợp phân hữu cơ tự chế và phân bò. Sau quá trình thử nghiệm, bà nhận thấy hạt giống phát triển nhanh hơn trong hỗn hợp hữu cơ.

Remabhai sau đó bố trí 50 thùng chứa trên sân thượng, mỗi thùng trồng 2 cây, tương đương 100 cây. Những cây này bắt đầu cho quả khoảng 5 tháng sau khi trồng.

Đến tháng 10/2023, các cây thanh long trên sân thượng đã bắt đầu ra quả. Mỗi cây có thể cho khoảng 10-20 quả trong một đợt, trong khi hệ thống trồng trong thùng giúp bà duy trì việc thu hoạch tương đối thường xuyên.

Bên cạnh việc tận dụng không gian, Remabhai còn tự sản xuất phân hữu cơ và các loại phân bón dạng lỏng từ rác thải sinh hoạt và phụ phẩm trong vườn. Nguyên liệu gồm thức ăn thừa, lá cây, bã mít, bã hành và các loại rau củ.

Bà sử dụng 3 hệ thống ủ phân cùng các dung dịch vi sinh. Sau khoảng 6 tháng, chất thải được chuyển thành phân hữu cơ. Hơn 15 loại chế phẩm dạng lỏng cũng được bà tự sản xuất từ nguồn nguyên liệu này. Phụ phẩm từ cá được sử dụng để sản xuất axit amin từ cá, với hơn 5.000 lít đã được xử lý.

Theo Remabhai, phương pháp canh tác của bà giúp kéo dài thời gian thu hoạch thanh long. Thay vì mùa thu hoạch thông thường kéo dài khoảng 5-6 tháng, vườn của bà có thể cho quả trong khoảng 10 tháng mỗi năm, chỉ gián đoạn chủ yếu vào tháng 1 và tháng 2.

Vườn được thu hoạch khoảng 3 lần mỗi tháng, mỗi lần đạt khoảng 250 kg. Người mua, nhà bán buôn và các cửa hàng thực phẩm hữu cơ tiếp tục đến tận nhà để thu mua sản phẩm.

Ngoài doanh thu từ quả thanh long, Remabhai còn phát triển thêm hoạt động bán cành giâm. Nhu cầu từ những người muốn học và áp dụng mô hình trồng thanh long của bà ngày càng tăng. Các cành giâm được bán với giá khoảng 70 rupee/cành, tương đương khoảng 19.000 đồng.

Theo thông tin được công bố, bà hiện có hơn 2.500 khách hàng tại Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka. Các đơn hàng lớn được đóng gói và vận chuyển trong thời gian ngắn, trong đó có đơn hàng 5.500 cành được gửi tới Telangana chỉ trong một ngày.