Đi 150.000 km, pin xe điện còn lại bao nhiêu? Con số thực tế có thể khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ

Tuổi thọ pin từ lâu được xem là một trong những rào cản khiến người dùng cân nhắc khi chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế mới cho thấy pin xe điện có thể duy trì khả năng lưu trữ năng lượng tốt hơn so với nhiều lo ngại trước đây.

Theo nghiên cứu do Aviloo, công ty có trụ sở tại Áo chuyên phân tích tình trạng pin công bố, trạng thái sức khỏe pin (SoH) trung bình của 20 mẫu xe điện phổ biến dao động từ 87-94% sau khi xe vận hành 150.000 km.

Ở các mốc quãng đường thấp hơn, mức suy giảm còn hạn chế hơn. Sau 50.000 km, SoH trung bình của các mẫu xe trong nghiên cứu nằm trong khoảng 91-97%. Sau 100.000 km, con số này giảm xuống còn 88-95%.

Kết quả được Aviloo tổng hợp từ hơn 500.000 bài kiểm tra thực hiện trên toàn cầu trong giai đoạn 2022-2026, với 20 mẫu xe điện, trong đó có Tesla Model Y và Volkswagen ID.4. Nghiên cứu chưa bao gồm các mẫu xe điện Trung Quốc do Aviloo chưa có đủ dữ liệu.

Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là mức độ suy giảm pin có thể khác biệt đáng kể giữa những chiếc xe cùng mẫu. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khí hậu, kích thước bộ pin và cách chủ xe sử dụng, trong đó có cả trạng thái pin khi xe được đỗ.

Phía công ty cho biết, sự khác biệt này thể hiện rõ ở Nissan Leaf ZE1. Do có bộ pin dung lượng nhỏ, xe phải sạc thường xuyên hơn để đi cùng một quãng đường, khiến tình trạng pin giữa các xe có thể chênh lệch đáng kể. Sau 150.000 km, SoH của các xe có thể khác nhau tới 13,5 điểm phần trăm, tương đương khoảng 29 km quãng đường thực tế mỗi lần sạc - mức chênh lệch lớn nhất trong 20 mẫu xe được nghiên cứu.

Với Tesla Model Y, mức chênh lệch SoH giữa các xe có thể lên tới 11 điểm phần trăm. Con số này ở Volkswagen ID.4 dao động từ 11-12 điểm phần trăm, trong khi Hyundai Ioniq 5 có thể vượt 12 điểm phần trăm.

Hầu hết các mẫu xe điện phổ biến vẫn duy trì hơn 90% dung lượng pin sau 150.000 km.

Theo Marcus Berger, Giám đốc điều hành Aviloo, tuổi đời và số km đã đi không đủ để phản ánh chính xác tình trạng của một chiếc xe điện đã qua sử dụng. Hai chiếc xe có cùng năm sản xuất và quãng đường vận hành nhưng bộ pin có thể ở những trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào cách chúng từng được sử dụng.

Khí hậu là một trong những yếu tố được Aviloo lưu ý. Pin xe điện hoạt động trong những khu vực có nhiệt độ cao có xu hướng xuống cấp nhanh hơn.

Bên cạnh đó, trạng thái sạc khi xe được đỗ cũng có ý nghĩa đối với độ bền của pin. Aviloo khuyến nghị người dùng không nên thường xuyên để xe trong trạng thái pin đầy hoặc ở mức sạc quá cao khi không sử dụng trong thời gian dài. Theo Marcus Berger, khoảng 30-70% được xem là mức sạc lý tưởng khi đỗ xe.

Những dữ liệu này cũng đặt ra vấn đề về cách đánh giá xe điện đã qua sử dụng. Thay vì chỉ dựa vào năm sản xuất hoặc số km trên đồng hồ, tình trạng thực tế của bộ pin có thể trở thành một tiêu chí quan trọng đối với người mua.

Tại Anh, ba tổ chức lớn trong lĩnh vực xe điện gần đây đã kêu gọi chính phủ đưa ra chứng nhận bắt buộc về tình trạng pin. Mục tiêu là giúp người mua đánh giá chính xác hơn chất lượng xe điện cũ, đồng thời tạo động lực để chủ xe bảo dưỡng và sử dụng pin đúng cách.

James Strong, quản lý bán hàng và giao xe đã qua sử dụng tại Tesla UK, cho rằng nhu cầu về một tiêu chuẩn đánh giá tình trạng pin đang ngày càng rõ rệt. Theo ông, một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn quốc có thể giúp tăng niềm tin đối với thị trường xe điện đã qua sử dụng và nâng cao tính minh bạch cho người tiêu dùng.