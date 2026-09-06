HD SAISON chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần

Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON) vừa công bố thông tin về việc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý, theo Văn bản số 7939/NHNN-QLGS ban hành ngày 28/8/2026.

Theo công bố, trước khi chuyển đổi, công ty có tên gọi Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON, trụ sở chính tại tầng 8, 9, 10, tòa nhà số 24C đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh; vốn điều lệ tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc là 2.350 tỷ đồng; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nhân, Tổng Giám đốc.

Sau khi chuyển đổi, công ty hoạt động dưới tên gọi Công ty cổ phần Tài chính HD SAISON, giữ nguyên trụ sở chính, vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng và người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nhân.

Đáng chú ý, hồi tháng 3/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) đã công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng – một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG). Việc nâng sở hữu giúp HDBank gia tăng quyền kiểm soát và hợp nhất lợi ích kinh tế, tăng tốc tích hợp dữ liệu và khai thác hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả bán chéo giữa ngân hàng – tài chính tiêu dùng – ngân hàng số – chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, HD SAISON là một trong 3 công ty tài chính có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2026, đạt 804 tỷ đồng, tăng 13,3%. ROE (lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) và ROA (lợi nhuận/tổng tài sản) của HD SAISON lần lượt là 22,3% và 5%. Công ty tiếp tục cải thiện chi phí hoạt động/tổng thu nhập xuống còn 34,9%, thấp đáng kể so với mức 37,2% của năm 2025. HD SAISON có dư nợ cho vay đạt hơn 25.400 tỷ đồng. Công ty đã giải ngân cho vay hơn 19.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.



