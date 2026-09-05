Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 5/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h ngày 5/9, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát hiện có giá mua vào 144,1 - 146 triệu đồng/lượng và bán ra 147,1 - 150 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ mua - bán tại 144,1 - 147,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và 900.000 đồng ở chiều bán.

Tại DOJI, giá mua - ban vàng nhẫn ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146 triệu đồng/lượng tại DOJI, trong khi thấp nhất là 144,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI cao nhất với 150 triệu đồng/lượng, còn SJC thấp nhất ở 147,1 triệu đồng/lượng, chênh 2,9 triệu đồng/lượng.

Đối với miếng SJC, cả 4 thương hiệu được khảo sát đều niêm yết giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước.

17h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,1 147,1 144,6 147,6 PNJ 144,1 147,6 144,6 147,6 DOJI 146 150 144,6 147,6 Bảo Tín Minh Châu 145,8 149,8 144,6 147,6

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Cập nhật lúc 11h50 ngày 5/9, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh so với cuối phiên trước, với vàng nhẫn giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều tại các thương hiệu được khảo sát. Vàng miếng SJC cũng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn 144,1 - 147,6 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 146 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 144,6 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146 triệu đồng/lượng tại DOJI, trong khi thấp nhất là 144,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI cao nhất với 150 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 147,1 triệu đồng/lượng, chênh 2,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng hiện đồng loạt được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

11h50 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,1 147,1 144,6 147,6 PNJ 144,1 147,6 144,6 147,6 DOJI 146 150 144,6 147,6 Bảo Tín Minh Châu 145,5 149,5 144,6 147,6 Phú Quý 144,6 147,9 144,6 147,6

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Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng 5/9 duy trì ổn định so với cuối phiên 4/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu niêm yết trong khoảng 145,1 - 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC và PNJ cùng có giá mua vào 145,1 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán lần lượt là 148,1 triệu và 148,5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua – bán ở mức 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý có giá mua vào 145,6 triệu đồng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146,5 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, trong khi mức thấp nhất là 145,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng có mức cao nhất 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng so với mức thấp nhất 148,1 triệu đồng/lượng tại SJC.

Ở chiều vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát đều niêm yết giá mua vào 145,6 triệu đồng/lượng và bán ra 148,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,1 148,1 145,6 148,6 PNJ 145,1 148,5 145,6 148,6 DOJI 146,5 150,5 145,6 148,6 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 145,6 148,6 Phú Quý 145,6 148,9 145,6 148,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.429 USD/ounce, giảm gần 1% trong phiên cuối tuần. Kim loại quý chịu áp lực sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định khi tăng trưởng việc làm trong tháng 8 mạnh hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Diễn biến này khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 được đánh giá cao hơn.

"Giá vàng giảm mạnh khi một tin tức quan trọng khiến việc tăng lãi suất vào tháng 9 trở nên khả thi hơn nhiều, trừ khi chúng ta nhận được một báo cáo CPI yếu", nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định.

Thị trường hiện kỳ vọngxác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hiện vào khoảng 65%, tăng từ mức khoảng 55% trước khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các số liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần tới, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thêm về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

"Báo cáo việc làm mới nhất này được đưa ra sau bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Warsh tại Jackson Hole và dường như đã mở rộng hơn nữa cánh cửa cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục theo đuổi xu hướng tăng lãi suất, có thể ngay trong tháng này", Han Tan, nhà phân tích thị trường chính tại Bybit, cho biết.

Theo Han Tan, trong bối cảnh ổn định giá cả vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, số liệu CPI của Mỹ trong tuần tới có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn.