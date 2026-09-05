BIDV QR tiên phong giữ chân dòng khách tỷ dân cho kinh tế hộ gia đình

Sự gia tăng của khách quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho khu vực kinh tế hộ gia đình, đặc biệt tại các điểm du lịch, cửa hàng đặc sản, nhà hàng và khu phố thương mại. Trong đó, Trung Quốc là thị trường quan trọng khi lượng khách và nhu cầu chi tiêu tại Việt Nam ngày càng lớn.

Nhưng để biến dòng khách này thành doanh thu thực tế, một trong những nút thắt nằm ở thanh toán. Khách Trung Quốc đã quen với WeChat Pay, Alipay, UnionPay và các ứng dụng thanh toán nội địa, trong khi nhiều hộ kinh doanh Việt Nam chủ yếu nhận tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán phổ biến trong nước.

Theo đó, BIDV QR được triển khai đang giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách này. Khách Trung Quốc có thể sử dụng các ứng dụng quen thuộc để quét mã QR tại cửa hàng và thanh toán trực tiếp, thay vì phải đổi tiền mặt sang VNĐ trước khi mua hàng.

BIDV cùng các đối tác kích hoạt triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, người bán nhận tiền bằng VNĐ, không phải trực tiếp xử lý ngoại tệ và không phải tự tính toán biến động tỷ giá trong từng giao dịch. Cách triển khai này phù hợp với đặc thù của hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ tại Việt Nam. Người bán chỉ cần đặt mã QR tại quầy, không phải đầu tư thêm máy POS hay thiết bị chuyên dụng. Một cửa hàng nhỏ vì vậy vẫn có thể tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế mà không phải thay đổi đáng kể cách vận hành.

Hơn nữa, BIDV QR không chỉ hướng tới khách Trung Quốc, giải pháp này còn kết nối hơn 100 ví điện tử và ứng dụng ngân hàng nhiều thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Một mã QR tại điểm bán vì thế có thể phục vụ nhiều nhóm khách quốc tế.

Hiện BIDV QR là một phần trong hệ sinh thái dịch vụ mà ngân hàng lớn nhất Việt nam đang phục vụ cho hộ kinh doanh. Sau khi ra mắt cuối năm 2025 đến nay, ứng dụng MyShop Pro của BIDV đã hỗ trợ đáng kể cho hộ kinh doanh quản lý giao dịch, hoạt động buôn bán. BIDV đã phát triển MyShop Pro trở thành giải pháp toàn diện trong việc quản lý thu chi, hỗ trợ chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Người dùng trải nghiệm BIDV QR

MyShop Pro cũng đang được BIDV đưa vào chương trình Moneyverse (Vũ trụ đồng tiền) mùa 3 như một công cụ thực tế để người có tư duy kinh doanh làm quen với quản lý dòng tiền, thay vì chỉ tiếp cận các khái niệm tài chính trên lý thuyết.

Cách tiếp cận này cũng mở rộng vai trò của ngân hàng với tiểu thương. Thay vì chỉ xuất hiện khi hộ kinh doanh cần vay vốn hoặc mở tài khoản, ngân hàng có thể hiện diện ngay tại điểm bán, trong giao dịch hàng ngày và trong quá trình quản lý cửa hàng.

Bên cạnh đó, BIDV còn đang ứng dụng mạnh mẽ AI, Bigdata để hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn, đưa dịch vụ ngân hàng gần hơn với đời sống sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của hàng triệu cá nhân, hộ gia đình. Điển hình vừa qua BIDV đã triển khai Gen Ai Chatbot với vai trò như một trợ lý cá nhân thông minh, hỗ trợ giải đáp thông tin về sản phẩm, dịch vụ 24/7, truy cập nhanh các tính năng trên SmartBanking và hỗ trợ giao dịch tự động.



