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Lãi suất ngân hàng 5/9 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng 5/9 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Trong khi nhóm Big4 đồng loạt niêm yết 6,8%/năm cho tiền gửi online 12 tháng, nhiều ngân hàng tư nhân đang duy trì lãi suất trên 7%/năm. ACB dẫn đầu với 7,8%/năm, tiếp đến là Sacombank 7,5%/năm và LPBank, Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân ngày 5/9, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa khá rõ, nhất là ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

9 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang giữ mức cao nhất với 7,8%/năm. Lãi suất 6 và 9 tháng tại ngân hàng này cũng lần lượt đạt 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng thứ hai với 7,5%/năm. Đây cũng là một trong những ngân hàng có biểu lãi suất cao ở kỳ hạn dài khi niêm yết 7,5%/năm cho tiền gửi 18 tháng.

Ở mức 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng có LPBank và Saigonbank. LPBank trả 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi Saigonbank áp dụng 7%/năm.

Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm.

Tiếp đó, MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên hiện gồm 9 nhà băng.

Nhóm niêm yết lãi suất 6,8-6,9%/năm

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là các ngân hàng có lãi suất quanh 6,8-6,9%/năm.

BVBANK và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB cùng ở mức 6,8%/năm.

Techcombank niêm yết 6,75%/năm; Nam A Bank 6,6%/năm; SHB và BaoVietBank cùng ở mức 6,5%/năm.

Đáng chú ý, biểu lãi suất của Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giống nhau trên cả 5 kỳ hạn được khảo sát.

Cụ thể, lãi suất 3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 và 18 tháng cùng là 6,8%/năm.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng thấp hơn 1%/năm so với ACB.

Các ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm; GPBank 5,55%/năm; KienlongBank 5,5%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Là ngân hàng thấp nhất, SCB niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng khác.

Kỳ hạn 18 tháng cũng có nhiều mức trên 7%

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank tiếp tục dẫn đầu với 7,5%/năm. LPBank áp dụng 7,15%/năm.

Các mức 7%/năm được ghi nhận tại MBV, Saigonbank và VCBNeo. PGBank niêm yết 6,9%/năm, còn Bac A Bank ở mức 6,95%/năm.

Trong khi đó, nhóm Big4 cùng duy trì 6,8%/năm.

Mặt bằng trên cho thấy lãi suất cao hiện tập trung chủ yếu tại một số ngân hàng và các kỳ hạn trung, dài. Người gửi tiền vì vậy cần đối chiếu cùng kỳ hạn, cùng phương thức gửi và các điều kiện đi kèm trước khi lựa chọn.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 5/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.

Lãi suất cho vay của một ngân hàng Big4 giảm sau 5 tháng liên tiếp tăng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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