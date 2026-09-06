Giá vàng tuần tới: Giới chuyên gia chia rẽ trước “ẩn số” lãi suất Fed

Giá vàng trải qua thêm một tuần biến động mạnh khi đà phục hồi đáng kể vào giữa tuần, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD suy yếu và những bình luận bớt cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần lớn bị xóa bỏ trong phiên thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến làm sống lại kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 4.439,15 USD/oz vào tối Chủ nhật. Ban đầu, kim loại quý chịu áp lực khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động từ đợt bán tháo mạnh của tuần trước, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá dầu cũng như xung đột Mỹ - Iran.

Đà giảm tăng tốc trong phiên thứ Ba, khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch qua đêm và rơi xuống 4.282,61 USD/oz, mức thấp nhất trong tuần, trước khi lực mua xuất hiện.

Giá vàng phục hồi trong phiên thứ Tư và tăng mạnh vào thứ Năm, sau khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân yếu hơn, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt và những bình luận bớt cứng rắn từ Thống đốc Fed Christopher Waller giúp các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed sớm nâng lãi suất.

Đà tăng này đưa giá vàng giao ngay trở lại trên ngưỡng 4.500 USD/oz, đồng thời thiết lập mức cao nhất trong tuần tại 4.511,08 USD/oz vào thứ Năm.

Tuy nhiên, đà phục hồi không thể duy trì trong sáng thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%.

Dữ liệu thị trường lao động mạnh hơn đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng trở lại, đồng thời làm sống lại kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Giá vàng nhanh chóng giảm mạnh ngay sau khi báo cáo được công bố, có thời điểm xuống mức thấp 4.365,57 USD/oz.

Sau đó, vàng phục hồi một phần từ đợt bán tháo sau báo cáo việc làm nhưng không thể lấy lại ngưỡng 4.500 USD/oz. Đến chiều thứ Sáu, giá vàng giao ngay được giao dịch gần nhất ở mức 4.432,33 USD/oz, khiến kim loại quý giảm nhẹ trên biểu đồ tuần.

Nguồn: Kitco

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia chia rẽ giữa ba quan điểm tăng, giảm và đi ngang sau một tuần giá vàng biến động mạnh, trong khi mức độ lạc quan của các nhà đầu tư cá nhân cũng giảm xuống sau một lần nữa giá vàng không thể bứt phá thành công.

Tham gia khảo sát Kitco, trong 16 chuyên gia có 6 chuyên gia (38%) dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia (31%) dự báo giảm, 5 chuyên gia còn lại (31%) nhận định kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát với 220 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 120 người (55%) kỳ vọng giá tăng, 53 người khác (24%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 47 nhà đầu tư còn lại (21%) dự đoán giá vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng, diễn biến kỹ thuật của vàng hiện vẫn khá yếu. “Vàng có diễn biến khá xấu vào cuối tuần trước và tiếp tục giảm mạnh cho đến giữa tuần vừa qua. Mức thấp nhất của vàng giao ngay vào khoảng 4.283 USD/oz. Sau đó giá bật lên trên 4.500 USD/oz nhưng lại bị bán ra. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn khá yếu và các chỉ báo động lượng đang đi xuống. Nếu phá vỡ vùng 4.280 USD/oz, giá có thể bước vào nhịp giảm tiếp theo, có khả năng hướng về vùng 4.200 USD/oz”.

Cùng quan điểm dự báo giảm, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho rằng, diễn biến của vàng phụ thuộc nhiều vào mức độ bán tháo sau báo cáo việc làm tháng 8. Theo ông, số liệu 162.000 việc làm, cao hơn hơn 100.000 so với dự báo trước khi báo cáo được công bố, khiến nền kinh tế Mỹ có vẻ tốt hơn thực tế. Tuy nhiên, con số này sẽ còn được điều chỉnh trong những tháng tới và không mang nhiều ý nghĩa trong dài hạn.

Dù vậy, ông Newsom cho rằng nếu vàng không lao dốc mạnh trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ, giá vẫn còn dư địa giảm trở lại mức thấp của tuần là 4.396,40 USD/oz, trong khi đường trung bình động 45 ngày nằm thấp hơn đáng kể, quanh 4.320 USD/oz.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cũng có quan điểm tiêu cực đối với vàng trong ngắn hạn khi các chỉ báo động lượng cho thấy giá có thể kiểm tra vùng hỗ trợ gần 4.200 USD/oz.

“Nhưng cần lưu ý rằng chỉ một năm trước, vàng vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng 3.500 USD/oz, và trước đó, mức 2.000 USD/oz dường như là một mục tiêu không thể đạt được. Vàng vẫn đang phải đối mặt với đồng USD, vốn được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất tăng. Nhưng nếu kỳ vọng đó một lần nữa bị loại khỏi định giá của thị trường, đồng USD sẽ không còn là lực cản đối với vàng”, ông Morrison nói.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực, cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại chưa làm thay đổi triển vọng tăng của vàng trong trung hạn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tăng. Số liệu việc làm có thể đã làm giảm động lực tăng của vàng trong phiên hôm nay, nhưng sẽ còn những động lực khác. Ngay cả khi lo ngại về việc nâng lãi suất tiếp tục gia tăng, nợ cũng tiếp tục tăng. Xu hướng của vàng là đi lên.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo ông, tuần thứ hai liên tiếp vàng chịu áp lực trong phiên thứ Sáu khi thị trường đánh giá lại kỳ vọng đối với lãi suất của Fed. Sau những lo ngại về lạm phát được ông Warsh đưa ra một tuần trước, vàng phải mất vài ngày và một số bài phát biểu của các thành viên FOMC khác mới lấy lại được một phần mức giảm. Tuy nhiên, số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 mạnh, cùng với việc số liệu tháng 7 được điều chỉnh tăng đáng kể, một lần nữa làm tăng khả năng chính sách sẽ được thắt chặt trong tháng 9.

Dù giá vàng đã giảm 5% trong bảy ngày qua và quay trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày, ông Kuptsikevich cho rằng điều này vẫn chưa phá vỡ xu hướng tăng được hình thành trong khoảng một tháng rưỡi qua.

Theo ông, đợt giảm giá hiện tại thậm chí có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế bên ngoài tài sản định giá bằng đồng USD trong bối cảnh trái phiếu bị bán tháo và triển vọng thị trường chứng khoán còn bất định.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia giữ quan điểm trung lập hoặc cho rằng vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management dự báo vàng đi ngang. Theo ông, kim loại quý có khả năng tiếp tục dao động trong một biên độ mà chưa có xu hướng rõ ràng, trong khi chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy hai tuần tới. Mặc dù báo cáo việc làm mạnh ủng hộ khả năng nâng lãi suất và thị trường đang đặt cược theo hướng đó, khả năng này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Ông Day cho rằng các dữ liệu kinh tế sắp tới, trong đó có báo cáo CPI tháng 8 được công bố vài ngày trước cuộc họp Fed, sẽ tác động tới quyết định của ngân hàng trung ương và qua đó ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường vàng hiện gần như hoàn toàn tập trung vào câu chuyện lãi suất.

Theo ông Grady, nếu Fed muốn nâng lãi suất trong mùa thu này, quyết định nhiều khả năng phải được đưa ra tại cuộc họp tháng 9. Ông cũng cho rằng ngoài báo cáo CPI, thị trường năng lượng sẽ là yếu tố quan trọng cần theo dõi bởi áp lực lạm phát đang xuất phát từ giá năng lượng.

“Bất kể nguyên nhân khiến lạm phát tăng là gì, vấn đề cuối cùng vẫn là lạm phát đang hiện hữu và nhiệm vụ của Fed là chống lạm phát. Họ không thể xác định tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy tôi cho rằng Fed sẽ có phần quyết liệt hơn”, ông nói.

Cùng quan điểm thận trọng, các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị “đứng ngoài thị trường”, đồng thời dự báo vàng dao động trong khoảng 4.320-4.670 USD/oz từ ngày 7-16/9.

CPM cho rằng giá vàng và các kim loại quý khác sẽ tiếp tục biến động mạnh trong hai tuần tới khi kỳ vọng về lãi suất Mỹ liên tục thay đổi. Nếu PPI và CPI tháng 8 cho thấy lạm phát hạ nhiệt, Fed có thể không nâng lãi suất vào ngày 16/9; ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao, khả năng nâng lãi suất sẽ gia tăng.

Hiện thị trường gần như chia đôi giữa khả năng Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản và giữ nguyên lãi suất. CPM cho rằng một đợt tăng 25 điểm cơ bản có thể gây áp lực lên giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dự báo trung hạn của CPM đối với vàng vẫn tích cực khi vẫn còn nhiều yếu tố chính trị và kinh tế hỗ trợ giá. Trong ngắn hạn, tổ chức này cho rằng vàng vẫn có khả năng giảm thêm trước cuộc họp FOMC ngày 15-16/9 và khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài do mức biến động dự kiến khiến cả vị thế mua lẫn bán đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Lịch công bố dữ liệu tương đối thưa thớt trong những ngày đầu tuần do kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi những khảo sát quan trọng về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng với hai quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Sẽ không có sự kiện kinh tế đáng chú ý nào cho đến sáng thứ Năm, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Thị trường đang định giá khả năng ECB nâng lãi suất trong bối cảnh giá năng lượng tăng tiếp tục tác động đến giá tiêu dùng tại khu vực đồng euro. Cũng trong sáng thứ Năm, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán nhà hiện có tháng 8.

Đến thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, tiếp đó là số liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan.