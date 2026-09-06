Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 6/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng 6/9 tiếp tục duy trì ổn định so với cuối phiên 5/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu niêm yết trong khoảng 144,1 - 150 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC và PNJ cùng có giá mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, với giá bán lần lượt 147,1 triệu và 147,6 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết giá mua – bán ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ở mức 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý có giá mua vào 144,6 triệu đồng và bán ra 147,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146 triệu đồng/lượng tại DOJI, trong khi thấp nhất là 144,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI cao nhất với 150 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 147,1 triệu đồng/lượng, chênh 2,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát đều giữ nguyên mức giá 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước sáng 6/9 diễn biến phân hóa ở phân khúc vàng nhẫn. Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi PNJ giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ngược lại, vàng nhẫn DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, cả 5 thương hiệu đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,1 147,1 144,6 147,6 PNJ 144,1 147,6 144,6 147,6 DOJI 146 150 144,6 147,6 Bảo Tín Minh Châu 145,8 149,8 144,6 147,6 Phú Quý 144,6 147,9 144,6 147,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.429 USD/ounce, giảm gần 1% trong phiên cuối tuần và giảm 0,6% trong tuần qua. Kim loại quý chịu áp lực sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định khi tăng trưởng việc làm trong tháng 8 mạnh hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Diễn biến này khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 được đánh giá cao hơn.

Thị trường hiện kỳ vọng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hiện vào khoảng 65%, tăng từ mức khoảng 55% trước khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các số liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần tới, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thêm về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.