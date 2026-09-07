VIB Up: Cho phép chọn Gói nâng hạng phù hợp giúp tiền nhàn rỗi tạo thêm giá trị

Quy mô dòng tiền càng lớn, bài toán tối ưu càng khác

Với khoản tiền nhàn rỗi, lãi suất thường là yếu tố đầu tiên người gửi tiền quan tâm. Nhưng khi số tiền tích lũy đã lên tới tiền tỷ, việc tối ưu dòng tiền không đơn giản chỉ là lãi suất cạnh tranh.

Có người chỉ muốn tối đa hóa lợi tức khi chưa sử dụng. Cũng có người quan tâm đến việc khoản tiền lớn có thể mang lại thêm những giá trị nào trong quá trình tham gia các sản phẩm ngân hàng hay không. Và khi quy mô tiền gửi càng lớn, việc "gửi thế nào" càng trở nên quan trọng không kém "gửi bao nhiêu".

Đó cũng là bài toán mà gói tiền gửi VIB Up hướng tới khi đưa mô hình hội viên vào tiền gửi. Với 3 cấp độ Gói là Plus, Pro và Elite tương ứng với tổng hạn mức tiền gửi được hưởng ưu đãi lần lượt đến 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ đồng, cùng hệ quyền lợi về tài khoản, phí thẻ, dịch vụ phòng chờ sân bay… được mở rộng theo từng cấp độ.

Chọn nhịp nhận lãi phù hợp để tối ưu dòng tiền

Giả sử bạn có 3 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, bạn có thể ưu tiên chọn Gói Elite để tối đa hóa lợi tức với iDepo kỳ trả lãi 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi lên đến 8,8%/năm. 3 tỷ đồng ở mức 8,8%/năm tương đương khoảng 264 triệu đồng lợi tức quy đổi theo năm. Nhưng nếu bạn muốn khoản tiền gửi tạo ra lợi nhuận nhanh chóng hơn, thì cũng với Gói Elite nhưng chọn iDepo kỳ trả lãi 3 tháng, bạn vẫn được hưởng mức ưu đãi lên đến 8,6%/năm. Còn nếu ưu tiên nhận lãi hàng tháng, bạn có thể lựa chọn i-1Depo với kỳ trả lãi 1 tháng, mức ưu đãi lên đến 8,5%/năm. Như vậy, cùng một khoản tiền 3 tỷ đồng và Gói Elite, bạn có 3 phương án để lựa chọn nhịp nhận lãi phù hợp.

Đây cũng là điểm khiến cho VIB Up tạo ra khác biệt: khách hàng có thể lựa chọn cấp độ hội viên và nhịp nhận lãi 1 – 3 – 6 tháng phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy mức lãi suất tăng dần theo cấp độ, chênh lệch 0,1 – 0,7 điểm phần trăm. Nhưng giá trị của VIB Up không chỉ nằm ở phần chênh lệch này. Khi bạn nâng từ Plus lên Pro rồi Elite, tổng hạn mức tiền gửi được hưởng ưu đãi cũng tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ, 3 tỷ đồng, đồng thời hệ quyền lợi cũng được mở rộng theo cấp độ. Khi quy mô dòng tiền càng lớn, bạn sẽ có thêm cơ hội để tối ưu cả lợi tức và tổng giá trị nhận được từ hệ sinh thái của VIB Up.

Điểm khác biệt của mô hình hội viên VIB UP: Hệ quyền lợi phía sau khoản tiền gửi

Nếu chỉ nhìn vào bảng lãi suất, VIB Up có thể được bạn hiểu đơn giản là ba cấp độ với mức ưu đãi tăng dần. Nhưng điểm khác biệt của mô hình hội viên còn ở hệ quyền lợi phía sau khoản tiền gửi. Với Gói Plus, bạn có hạn mức ưu đãi đến 1 tỷ đồng, đồng thời được giảm phí mở tài khoản thanh toán số chọn đến 10 triệu đồng và hoàn phí hội viên VIB Max Card hạng Plus tối đa 3 tháng, tối đa 300.000 đồng. Ở Gói Pro, hạn mức ưu đãi tăng lên 2 tỷ đồng; bạn được trải nghiệm hạng Hội viên Priority, nhận 4 lượt phòng chờ và được phát hành VIB Priority Signature Card; cùng ưu đãi giảm phí mở tài khoản thanh toán số chọn đến 15 triệu đồng và hoàn phí hội viên Max Card hạng Plus/Pro tối đa 500.000 đồng. Với Gói Elite, hạn mức tiền gửi của bạn được nâng lên 3 tỷ đồng; đi cùng trải nghiệm Hội viên Priority, nhận 6 lượt phòng chờ và Fast Track, VIB Priority Signature Card; giảm phí mở tài khoản thanh toán số chọn đến 30 triệu đồng và hoàn phí hội viên Max Card hạng Plus/Pro/Elite tối đa 1 triệu đồng.

Khách hàng sẽ được miễn phí trải nghiệm gói tiền gửi VIB Up khi số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước đạt từ 100 triệu đồng với hạng Plus, từ 200 triệu đồng với hạng Pro và từ 300 triệu đồng với hạng Elite.

Như vậy, khi số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước tăng lên, bạn không chỉ có thêm điều kiện để tối ưu lợi tức mà còn có thể tiếp cận một phiên bản quyền lợi ngân hàng nâng cấp hơn. Đây chính là ý nghĩa của việc đưa mô hình hội viên vào tiền gửi: khách hàng không bị đặt trước một công thức chung, mà có thể lựa chọn cấp độ dựa trên quy mô dòng tiền, nhu cầu nhận lãi và cách bản thân sử dụng các dịch vụ tài chính.

Nâng hạng vì thế không đơn thuần là bạn chọn một sản phẩm tiền gửi có lãi suất tối ưu hơn, mà là chọn một gói tiền gửi có cấu trúc quyền lợi phù hợp hơn giúp bạn khai thác hết giá trị dòng tiền nhàn rỗi của mình. Từ Plus, Pro đến Elite, bạn có thể chủ động lựa chọn cấp độ phù hợp, hạn mức ưu đãi và kỳ trả lãi 3 tháng hoặc 6 tháng với iDepo hoặc 1 tháng với i-1Depo, ngay trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB hoặc ứng dụng Max.

Khi tiền nhàn rỗi càng lớn, lựa chọn đúng gói nâng hạng không chỉ giúp bạn tối ưu khả năng sinh lời, mà còn mở rộng giá trị nhận được trong toàn bộ hành trình tài chính.

Tài khoản thanh toán VIB – Càng gắn kết, càng nhiều đặc quyền Không chỉ là nơi nhận, chuyển tiền hay thanh toán, tài khoản thanh toán VIB có thể trở thành "điểm kết nối" giúp bạn mở rộng giá trị từ nhiều sản phẩm trong cùng hệ sinh thái tài chính VIB. Khi duy trì số dư và kết hợp tài khoản thanh toán với tiền gửi, khoản vay, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán hay dịch vụ Ngân hàng ưu tiên, bạn có thể tiếp cận thêm nhiều quyền lợi cộng hưởng. Theo đó, kết hợp tài khoản thanh toán với tiền gửi thuộc gói nâng hạng VIB Up, bạn có thể hưởng đặc quyền ưu đãi lãi suất riêng cùng đặc quyền Priority; kết hợp với khoản vay, bạn có thể nhận đến 1 triệu điểm/tháng để quy đổi thành phí thường niên, tiền hoàn, quà tặng, lượt sử dụng phòng chờ, dặm KrisFlyer hoặc dịch vụ đón tiễn hay làm thủ tục nhanh sân bay; kết hợp với thẻ tín dụng, bạn có thể được hoàn phí thường niên năm thứ hai đến 3 triệu đồng/năm. Nếu bạn là khách hàng ưu tiên, hệ sinh thái còn mở rộng sang các quyền lợi về phí, lãi suất và dịch vụ chăm sóc chuyên biệt khác. Càng gắn kết, càng nhiều giá trị được cộng hưởng từ tài khoản thanh toán VIB



