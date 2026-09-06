Thu nhập nhân viên một ngân hàng tăng vọt gần 70%, tiền thưởng gấp 120 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 sau kiểm toán mới được Nam A Bank công bố, ngân hàng này có bình quân 5.558 nhân viên trong 6 tháng đầu năm, tăng 237 người, tương đương khoảng 4,5% so với mức 5.321 người cùng kỳ năm 2025.

Tổng quỹ lương của ngân hàng đạt 1.145 tỷ đồng trong nửa đầu năm tăng 431,8 tỷ đồng, tương đương 60,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoản tiền thưởng tăng mạnh từ 610 triệu đồng lên 73,3 tỷ đồng, tức cao gấp khoảng 120 lần cùng kỳ.

Nhờ đó, tổng thu nhập của nhân viên Nam A Bank trong nửa đầu năm đạt 1.218 tỷ đồng, tăng 504,4 tỷ đồng, tương đương 70,7% so với mức 713,4 tỷ đồng của cùng kỳ 2025.

Sự gia tăng mạnh của quỹ lương và tiền thưởng kéo thu nhập bình quân của người lao động tại Nam A Bank tăng đáng kể.

Cụ thể, tiền lương bình quân tháng của nhân viên đạt khoảng 34 triệu đồng/người, tăng từ mức 22 triệu đồng cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 54,5%.

Nếu tính cả tiền thưởng, thu nhập bình quân đạt 37 triệu đồng/người/tháng, tăng 15 triệu đồng, tương đương 68,2% so với mức 22 triệu đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Mức tăng này đưa Nam A Bank trở thành một trong những ngân hàng có tốc độ cải thiện thu nhập nhân viên mạnh nhất trong nửa đầu năm nay. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của các ngân hàng, Nam A Bank cũng nằm trong nhóm nhà băng có thu nhập bình quân cao trong hệ thống.

Nguồn: BCTC Nam A Bank

Đáng chú ý, mức tăng thu nhập của nhân viên diễn ra trong bối cảnh Nam A Bank tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Báo cáo của ngân hàng cho biết lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt gần 3.152 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần và đặc biệt là sự cải thiện mạnh của các nguồn thu ngoài lãi.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 452.008 tỷ đồng, tăng 33.326 tỷ đồng, tương đương gần 8% so với cuối năm 2025.

Động lực chính đến từ hoạt động tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 218.790 tỷ đồng, tăng gần 10,7% so với cuối năm trước.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 200.625 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2025. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 147.618 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cuối năm trước.