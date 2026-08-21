Không phải Vietcombank hay BIDV, đây mới là ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động lớn nhất

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng (gồm Agribank và 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán), tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 457.808 tỷ đồng, tăng 64.843 tỷ đồng, tương đương 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động nhóm Big4 đạt gần 194.000 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm 2026, VietinBank là ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động lớn nhất hệ thống, với 51.486 tỷ đồng, tăng 10.116 tỷ đồng, tương đương 24% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Với kết quả trên, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank cao hơn Agribank khoảng 1.100 tỷ đồng, cao hơn Vietcombank gần 3.900 tỷ đồng và cao hơn BIDV khoảng 7.150 tỷ đồng.

Agribank đứng thứ hai với tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng mẹ 50.385 tỷ đồng, tăng 5.267 tỷ đồng, tương đương 12%.

Trong khi đó, Vietcombank đạt 47.551 tỷ đồng, tăng tới 12.419 tỷ đồng, tương ứng 35%. Dù đứng thứ ba về quy mô tổng thu nhập, Vietcombank lại là một trong những ngân hàng có mức tăng mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu.

BIDV đứng thứ tư với 44.336 tỷ đồng, tăng 4.348 tỷ đồng, tương đương 11%.

Như vậy, cả 4 ngân hàng quốc doanh trong nhóm đầu đều ghi nhận tổng thu nhập tăng so với cùng kỳ, song tốc độ tăng có sự phân hóa khá rõ. Tổng thu nhập hoạt động nhóm Big4 trong nửa đầu năm đạt gần 194.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2025.

Nếu xét riêng quy mô, nhóm này vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khoảng cách với các ngân hàng tư nhân đang ngày càng thu hẹp.

VPBank áp sát nhóm Big4, bỏ xa các ngân hàng tư nhân khác

Đáng chú ý nhất trong khối tư nhân là VPBank. Ngân hàng này ghi nhận 43.392 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm, tăng 11.291 tỷ đồng, tương đương 35% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, VPBank chỉ đứng sau VietinBank, Agribank, Vietcombank và BIDV, đồng thời vượt xa các ngân hàng tư nhân khác trong bảng xếp hạng tổng thu nhập.

Khoảng cách giữa VPBank và BIDV hiện chỉ còn khoảng 944 tỷ đồng. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, VPBank đang cho thấy khả năng tiếp tục tiến sâu vào nhóm dẫn đầu về quy mô thu nhập của hệ thống.

MB đứng thứ 6 với 37.865 tỷ đồng, tăng 5.296 tỷ đồng, tương đương 16%.

Techcombank đứng tiếp theo với 28.616 tỷ đồng, tăng 4.262 tỷ đồng, tương đương 17%.

Trong nhóm tiếp theo, HDBank đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 9%; ACB đạt 18.048 tỷ đồng, tăng 5%; Sacombank đạt 17.488 tỷ đồng, tăng 12%; SHB đạt 17.192 tỷ đồng, tăng 5%.

ABBank tăng trưởng mạnh nhất nhóm

Trong nửa đầu năm 2026, một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chứng kiến tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động rất cao.

ABBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong danh sách thống kê, với tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đạt 5.492 tỷ đồng, tăng 2.046 tỷ đồng, tương đương 59% so với cùng kỳ 2025.

BVBank đứng sau với mức tăng 48%, từ 1.241 tỷ đồng lên 1.841 tỷ đồng.

NCB tăng 40%, từ 1.502 tỷ đồng lên 2.105 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietbank tăng 28%, đạt 1.961 tỷ đồng; VietinBank và Bac A Bank cùng tăng 24%; OCB tăng 21%.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập hoạt động sụt giảm. SeABank giảm mạnh nhất với mức giảm 37%, từ 8.512 tỷ đồng xuống 5.403 tỷ đồng.

Saigonbank giảm 21%, còn Eximbank giảm 11%.

Đây là sự phân hóa đáng chú ý trong bức tranh thu nhập của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm.