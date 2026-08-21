ACB được cấp phép thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB) vừa công bố thông tin về việc nhận được Giấy phép kinh doanh bảo hiểm từ Bộ Tài chính.

Theo Giấy phép số 104/GP/KDBH cấp ngày 12/8/2026, Bộ Tài chính cho phép Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (viết tắt là ACB Insurance).

ACB Insurance có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ACBA góp 91% và ACBS góp 9% còn lại. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 743/1-745-747 Hồng Bàng, phường Bình Tây, TP.HCM.

ACB Insurance được phép kinh doanh cá loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ...

Cả ACBA và ACBS đều là công ty con của ACB. Do đó, ACB sẽ gián tiếp sở hữu ACB Insurance.

Ảnh: ACB

Trước đó, hồi tháng 11/2025, cổ đông ACB đã thông qua đề án thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại đề án thành lập công ty, ACB Insurance được định hướng chiến lược tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm tài sản và cháy nổ và con người – những phân khúc có nhu cầu cao và biên lợi nhuận ổn định.

Về triển vọng doanh thu, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc dự kiến tăng trường mạnh mẽ qua từng năm, đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%.

Bên cạnh đó, hoạt động nhượng tái bảo hiểm sẽ triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hợp đồng có giá trị lớn và sản phẩm mới. Tỷ lệ nhượng tái/ doanh số gốc phát sinh từ năm 2027 và dự kiến đạt 22% vào năm 2030.

Công ty sẽ tận dụng nguồn vốn hiện có để đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn thu, lợi nhuận hoạt động tài chính dự kiến đạt 8 tỷ đồng năm 2026 và kỳ vọng đạt 58 tỷ đồng năm 2030.

Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến duy trì trên 70% doanh thu thuần. Chi phí vận hành liên quan đầu tư vào hệ thống, công nghệ, số hóa và nhân sự được ưu tiên, dự kiến CIR duy trì > 40% qua các năm.

Biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm dự kiến duy trì trên 20% trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nhất quán trong chiến lược thiết kế sản phẩm, định phí phù hợp với rủi ro, và năng lực kiểm soát tổn thất hiệu quả.

Sau 5 năm hoạt động, ACB Insurance dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 365 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 50%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng hơn gấp ba lần, vượt mốc 2.000 tỷ đồng vào năm thứ năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được kỳ vọng duy trì ở mức cao, trên 20% vào cuối năm 2030.