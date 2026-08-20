Ngân hàng Nhà nước: Sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản

Theo tài liệu phục vụ cuộc họp với Thủ tướng và các ngân hàng thương mại mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, bối cảnh hiện nay và triển vọng thời gian tới cho thấy dư địa để chính sách tiền tệ (CSTT) hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là rất hạn chế do rủi ro lạm phát, áp lực từ biến động quốc tế và khả năng cân đối vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tác động lên lãi suất, tỷ giá trong nước. Bên cạnh đó, nền kinh tế liên tục nhập siêu trong những tháng đầu năm làm gia tăng cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu.

Trong bối cảnh này, cần phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa (CSTK) và CSTT để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. CSTK cần đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng thông qua đầu tư công và các biện pháp kích thích có trọng tâm, trong khi CSTT tập trung vào kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Về định hướng điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2026, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với CSTK mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong đó, NHNN sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu CSTT; duy trì các mức lãi suất điều hành hợp lý để hỗ trợ các TCTD. NHNN cũng sẽ tái cấp vốn đối với TCTD nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu.

Đối với mặt bằng lãi suất, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa có lãi suất cho vay hợp lý. Các TCTD được khuyến khích chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

NHNN sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động, cho vay và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến lãi suất, cũng như hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Đáng chú ý, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) năm 2027 sẽ được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của các TCTD đối với chỉ đạo của NHNN về giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, NHNN sẽ giao chỉ tiêu TTTD năm 2027 theo hướng giảm chỉ tiêu đối với những TCTD không thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN.

Về tỷ giá, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ CSTT và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.