LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới, yêu cầu mở rộng nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng trở nên cấp thiết. Theo đó, nguồn thu ngân sách đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng để tạo dư địa tài khóa cho Nhà nước đầu tư vào hạ tầng, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới.

Với thông điệp "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia", hệ thống bảng vinh danh Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), gồm VNTAX 200, PRIVATE 100 và STATE 100, được xây dựng nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngân sách nhà nước. Trong bức tranh đó, LPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần ghi dấu ấn với hành trình gia tăng mạnh mẽ những khoản đóng góp cho ngân sách trong những năm gần đây.

Dấu ấn Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

Theo VNTAX, LPBank được ghi nhận trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2025, ngân hàng đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đưa mức đóng góp tăng hơn 3 lần so với năm 2021. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô đóng góp, mà còn ở hành trình tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong suốt 5 năm qua.

Nếu năm 2021, số nộp ngân sách của LPBank đạt 1.038 tỷ đồng thì đến năm 2025, con số này đã tăng hơn 3 lần. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi số nộp ngân sách tăng gần 80% so với năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 3.000 tỷ đồng và tiếp tục duy trì mặt bằng này trong năm 2025.

Con số gần 3.300 tỷ đồng vì vậy không đơn thuần phản ánh kết quả kinh doanh của một ngân hàng. Đằng sau đó là quá trình tích lũy năng lực tạo giá trị thông qua mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đầu tư cho công nghệ và hoàn thiện năng lực quản trị.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong khi huy động vốn từ thị trường 1 đạt 432.535 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và 17% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô ngày càng mở rộng giúp ngân hàng gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Song hành với việc mở rộng quy mô là sự cải thiện về chất lượng tăng trưởng. Sáu tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận 5.973 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 11.200 tỷ đồng, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục duy trì ở mức trên 21%, thuộc nhóm cao của hệ thống ngân hàng.

Tăng trưởng cũng được đặt trên nền tảng quản trị rủi ro và vận hành hiệu quả. Dù tín dụng tiếp tục mở rộng, LPBank vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn và thanh khoản theo quy định. Điều này cho thấy chiến lược phát triển của ngân hàng hướng đến sự cân bằng giữa quy mô, hiệu quả và an toàn, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Đằng sau khoản đóng góp gần 3.300 tỷ đồng vào ngân sách là quá trình tạo lập giá trị cho nền kinh tế thông qua hàng triệu giao dịch tài chính, hàng trăm nghìn khoản vay và dòng vốn được luân chuyển đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Mỗi khoản tín dụng được giải ngân góp phần mở rộng sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Khi doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế tăng trưởng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng được nâng lên, từ đó tiếp tục tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Có thể nói, ngân sách chính là điểm đến cuối cùng của một chuỗi giá trị mà LPBank góp phần tạo dựng thông qua hoạt động kết nối dòng vốn.

Khi kết quả kinh doanh góp thêm nguồn lực cho phát triển

Theo đuổi chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ trong nhiều năm qua, LPBank đã xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp và hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về kinh doanh mà còn giúp ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn và đô thị loại 2.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính không chỉ tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương. Khi dòng vốn được lưu thông hiệu quả hơn, những giá trị được tạo ra trong nền kinh tế tiếp tục quay trở lại hệ thống ngân hàng dưới dạng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và sau đó được chuyển hóa thành nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh các khoản đóng góp trực tiếp vào ngân sách, LPBank cũng dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong nhiều năm qua, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, cơ sở y tế; trao học bổng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; đồng hành cùng nhiều chương trình giảm nghèo và phát triển cộng đồng tại các địa phương trên cả nước. Những hoạt động này thể hiện quan điểm phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, trong đó giá trị doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô tài sản hay lợi nhuận mà còn bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, gần 3.300 tỷ đồng nộp ngân sách năm 2025 chỉ là một phần trong những giá trị mà LPBank tạo ra. Giá trị lớn hơn nằm ở việc ngân hàng đang góp phần hình thành một vòng tuần hoàn tích cực của nền kinh tế: dòng vốn được đưa vào sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp tạo ra giá trị và việc làm, ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, ngân sách có thêm nguồn thu để Nhà nước tiếp tục đầu tư cho hạ tầng và các chương trình phát triển. Đó cũng chính là ý nghĩa của thông điệp "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia" mà VNTAX hướng tới.

Từ một ngân hàng thương mại, LPBank đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ là một định chế tài chính cung ứng vốn cho nền kinh tế mà còn là một doanh nghiệp tạo nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Những khoản đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh, mà còn cho thấy mỗi đồng lợi nhuận được tạo ra đã và đang được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững của Việt Nam.