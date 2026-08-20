VNPAY trang bị loa thông báo giao dịch, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí chuyển đổi số

‏Loa thông báo giao dịch - Thiết bị giúp người bán làm quen với chuyển đổi số‏

‏Âm thanh thông báo sau mỗi giao dịch thanh toán đang trở nên quen thuộc tại nhiều cửa hàng và được xem là bước khởi đầu giúp hộ kinh doanh làm quen với phương thức vận hành mới. ‏

‏Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh bắt kịp chuyển đổi số với mức chi phí thấp nhất, từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026, VNPAY phối hợp cùng Agribank, MSB, OCB, VietBank, VietABank, Sacombank, NamABank, VPBank và CoopBank triển khai chương trình trang bị loa thông báo giao dịch dành cho hộ kinh doanh khi đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán số VNPAY-QR và máy POS của VNPAY. Để đăng ký sử dụng dịch vụ và được trang bị loa thông báo, hộ kinh doanh liên hệ tới hotline *3388 của VNPAY để được hướng dẫn.‏‏

‏Ngoài loa thông báo giao dịch, hộ kinh doanh được tặng thêm giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số đến hết năm 2028.‏

‏Trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số được tích hợp trên cùng một thiết bị, người bán không cần đầu tư máy móc phức tạp gây tốn kém chi phí. Tất cả thao tác được tối ưu trong một quy trình liền mạch, từ bán hàng, ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn đến kê khai thuế. Từ đó, việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên nhanh gọn, dễ dàng hơn. ‏

‏Giải pháp thanh toán và nộp thuế số được phát triển dựa trên nhu cầu thực của người dùng‏

‏Anh Mạnh Hưng, chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết sau thời gian tìm hiểu, anh đã đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán số của VNPAY từ đầu tháng 08/2026 và được trang bị kèm loa thông báo giao dịch. Với mô hình kinh doanh nhỏ, chỉ 1–2 nhân sự vận hành, anh cho rằng thiết bị này là không thể thiếu, giúp hỗ trợ bán hàng hiệu quả, hạn chế nhầm lẫn và sai sót.‏

‏Giải pháp thanh toán và nộp thuế số VNPAY được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh.‏ (Nguồn ảnh: AI)

‏‏Sau hơn nửa năm áp dụng cách tính thuế mới, bên cạnh việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, nhu cầu của hộ kinh doanh đã chuyển sang tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ vận hành. Người bán cần một hệ thống đồng bộ, từ ghi nhận doanh thu đến kê khai thuế, đảm bảo dễ sử dụng với mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi hoặc ít am hiểu công nghệ.‏

‏Dựa trên nhu cầu thực tế đó, giải pháp thanh toán và nộp thuế số của VNPAY được xây dựng và phát triển. Đơn vị cũng liên tục ứng dụng công nghệ, cập nhật tính năng nhằm tối ưu quy trình. Giải pháp hướng tới việc đơn giản hóa các thao tác từ bán hàng đến kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Qua đó, góp phần hỗ trợ người bán từng bước thích ứng với yêu cầu mới và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số.