Tuần tới, một ngân hàng sẽ chốt quyền trả cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, HoSE: VAB) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/8 để phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/8.

Theo phương án được công bố, VietABank phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, nếu có, sẽ bị hủy.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VietABank dự kiến tăng từ gần 8.164 tỷ đồng lên gần 9.021 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán, sau khi ngân hàng đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.

Đáng chú ý, tỷ lệ phát hành lần này thấp hơn đáng kể so với phương án ban đầu được cổ đông thông qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 4/2026, VietABank từng thông qua kế hoạch phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15%.

Tuy nhiên, đến ngày 13/7, HĐQT VietABank đã thông qua nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ phát hành từ 15% xuống còn 10,5%. Theo ngân hàng, việc điều chỉnh nhằm "phù hợp với chiến lược phát triển vốn của VAB, hướng đến mục tiêu nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động và năng lực tài chính, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của VietABank".

Đợt phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu nói trên là một trong ba phương án tăng vốn mà VietABank dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng, VietABank còn dự kiến thực hiện một đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán 310 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.100 tỷ đồng và tỷ lệ thực hiện quyền 37,97%.

Phương án thứ ba là phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 2,45% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó VietABank có thể thu về 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.