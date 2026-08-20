Lãi suất ngân hàng 20/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

ACB dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 12 tháng

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát, ở 7,8%/năm.

Lãi suất tại kỳ hạn 6 và 9 tháng của ACB lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm. Ngân hàng không niêm yết lãi suất tại kỳ hạn 18 tháng trong bảng số liệu.

Xếp sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank đang áp dụng lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Tại Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 6,9%/năm, 9 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng là 7%/năm.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Có 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, tính theo biểu lãi suất được khảo sát, có 8 ngân hàng đang niêm yết từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Sacombank duy trì lãi suất 7%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank hiện niêm yết 7%/năm cho cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. Lãi suất tại kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

MBV và VCBNeo cũng niêm yết 7%/năm ở cả kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng.

Trong khi đó, PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho 12 tháng và 6,8%/năm cho 18 tháng.

Đối với VIB, lãi suất 12 tháng ở mức 7%/năm, nhưng kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt chỉ ở mức 5,7% và 5,8%/năm.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Bốn ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm; kỳ hạn 12 và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trên thị trường là 7,8%/năm tại ACB.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, còn Techcombank niêm yết 6,75%/năm.

MB, SHB và VPBank niêm yết từ 6,2%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, SHB đang niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, MB ở mức 6,35%/năm và VPBank ở mức 6,2%/năm.

Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm, NCB 6,4%/năm. ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm.

Ở mức 6,1%/năm có Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank.

SCB có mức thấp nhất

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục có mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm.

HDBank và Eximbank cùng niêm yết 5,3%/năm. KienlongBank ở mức 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, không phải mức lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi. Lãi suất thực tế có thể phụ thuộc vào số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách từng ngân hàng.