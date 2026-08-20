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Ngân hàng làm việc thế nào dịp nghỉ lễ 2/9?

| | Tài chính - ngân hàng

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp, vậy lịch làm việc của các ngân hàng sẽ thế nào?

Mới đây, các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, Agribank, ACB...đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 gồm 5 ngày (từ thứ Bảy, ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư, ngày 2/9/2026). Thời gian làm việc trở lại là thứ Năm, ngày 3/9/2026.

Ngày làm việc thứ Hai (31/8), sẽ chuyển sang làm bù vào ngày nghỉ hàng tuần là thứ Bảy, ngày 22/8.

Các dịch vụ ngân hàng số vẫn duy trì hoạt động 24/7 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh họa: AI)

Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, khách hàng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số, thẻ và hệ thống ATM/POS của các ngân hàng. Các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 vẫn hoạt động bình thường. Một số giao dịch chuyển tiền thông thường hoặc giao dịch cần xử lý qua hệ thống thanh toán theo thời gian làm việc của ngân hàng có thể được ghi nhận hoặc hoàn tất vào ngày làm việc tiếp theo (3/9).

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cũng nên chủ động thực hiện các giao dịch quan trọng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 nếu cần tiền đến tài khoản trong một thời điểm cụ thể. Sau khi chuyển, cần lưu lại thông báo giao dịch và kiểm tra trạng thái trên ứng dụng ngân hàng. Nếu tiền chưa đến tài khoản người nhận trong thời gian dự kiến, cần liên hệ với ngân hàng để được kiểm tra.

Các giao dịch đến hạn của khách hàng trùng với thời gian nghỉ lễ sẽ được tự động chuyển sang ngày giao dịch kế tiếp thứ Năm, ngày 3/9/2026 và thực hiện theo quy định của ngân hàng.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn, đường link hoặc cuộc gọi giả danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và mã OTP. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin bảo mật cho bất kỳ người nào, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Theo Bằng Lăng/VTC News

vtcnews.vn

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