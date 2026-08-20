MSB phát triển nền tảng số thế hệ mới, đồng hành doanh nghiệp tăng trưởng

Không chỉ số hóa giao dịch, MSB Business Banking mang đến giải pháp quản trị tài chính toàn diện với bốn lợi thế nổi bật: công nghệ vượt trội trên nền tảng quốc tế, khả năng linh hoạt theo mô hình vận hành doanh nghiệp, hệ sinh thái liền mạch All-in-one và các giải pháp tối ưu hiệu quả dòng tiền.

Công nghệ vượt trội, nền tảng quốc tế

Điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt nhất của MSB Business Banking là việc lựa chọn Backbase làm nền tảng công nghệ tương tác lõi. Đây là kiến trúc công nghệ hàng đầu thế giới nhờ khả năng duy trì sự ổn định của hệ thống ngay cả khi phải xử lý lượng lớn giao dịch cùng một thời điểm. Sự đầu tư bài bản này mang lại giá trị thụ hưởng trực tiếp cho khách hàng là tốc độ xử lý giao dịch vượt trội và trải nghiệm vận hành mượt mà.

Bên cạnh hạ tầng xử lý mạnh mẽ, MSB còn thiết lập một chuẩn mực bảo mật mới khi tích hợp đồng thời phương thức xác thực toàn cầu FIDO và công nghệ sinh trắc học ePay trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an. Trong kỷ nguyên số, khi các vụ tấn công, lừa đảo mạng ngày càng tinh vi, sự kết hợp này tạo nên một tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ tài sản và dữ liệu của doanh nghiệp.

Đồng thời, việc ứng dụng các giải pháp như nhận dạng ký tự quang học (OCR) và ký số từ xa (SmartCA) giúp xóa bỏ hoàn toàn các rào cản vật lý trong giao dịch. Doanh nghiệp không còn tốn nguồn lực, thời gian cho các hoạt động như chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, lưu trữ hay giao dịch trực tiếp tại quầy, qua đó tự động hóa tối đa quy trình, tối giản thao tác người dùng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Linh hoạt thích ứng theo mô hình vận hành doanh nghiệp

Nếu như các nền tảng số thông thường buộc người dùng phải thích nghi với một bộ khung có sẵn, thì MSB Business Banking được thiết kế linh hoạt theo từng cấu trúc nhân sự và mô hình vận hành của mỗi doanh nghiệp.

Giải pháp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ các phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cho đến các tập đoàn lớn (LC) và doanh nghiệp FDI. Giao diện hiện đại, trực quan của nền tảng cho phép tùy biến linh hoạt, mang lại sự thuận tiện tối đa trong thao tác cho cả kế toán viên và lãnh đạo doanh nghiệp.

Sự thấu hiểu hành trình vận hành thực tế của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua cơ chế phân quyền kiểm duyệt. Ở cấp độ lập lệnh, kế toán viên có thể thực hiện công việc với các tiện ích tối ưu như tạo lệnh không cần xác thực rườm rà, sao chép nhanh các lệnh định kỳ hoặc lưu nháp các luồng giao dịch có lộ trình dài như chuyển tiền quốc tế TTR hay hồ sơ giải ngân vốn vay.

Đặc biệt, hệ thống thông minh cho phép kế toán viên lập lệnh ngay cả khi tài khoản chưa đủ số dư và chỉ đưa ra cảnh báo nhắc nhở. Lệnh giao dịch sẽ được kiểm soát và chặn lại một cách an toàn ở bước kiểm duyệt cuối cùng. Ở cấp độ phê duyệt, các chủ doanh nghiệp hay giám đốc tài chính có thể dễ dàng ký duyệt mọi giao dịch từ phi tín dụng đến tín dụng ngay trên ứng dụng di động bằng xác thực mã PIN hoặc sinh trắc học, chữ ký số từ xa nhanh chóng và thuận tiện trong mọi không gian, thời gian.

Hệ sinh thái liền mạch All-in-one

Giá trị gia tăng lớn nhất mà khách hàng nhận được khi đồng hành cùng MSB Business Banking chính là sự liền mạch trong một hệ sinh thái đa tiện ích (All-in-one).

Từ bước mở tài khoản hay cấp hạn mức tín dụng, cho đến quá trình thực hiện các giao dịch thường nhật như đầu tư, chuyển khoản, thanh toán, giải ngân vốn vay…, doanh nghiệp đều có thể quản lý tài chính khép kín trên nền tảng này. Qua đó, doanh nghiệp có thể quản lý toàn diện bức tranh tài chính từ giai đoạn khởi đầu (mở tài khoản, thẩm định và cấp hạn mức tín dụng) đến vận hành, theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, giảm thiểu tối đa rủi ro thủ tục và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trong mọi giai đoạn kinh doanh.

Ngoài ra, MSB Business Banking còn kết nối linh hoạt với mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, đóng vai trò là cầu nối giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tự tin vươn xa trong môi trường giao thương toàn cầu.

Tối ưu tài chính, nâng cao hiệu quả dòng tiền

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp số hóa quy trình vận hành, MSB Business Banking còn đóng vai trò là công cụ quản lý tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền và tối ưu nguồn vốn trong từng giai đoạn hoạt động kinh doanh.

Thông qua hệ sinh thái giải pháp tài chính đa dạng, doanh nghiệp có thể chủ động quản lý dòng tiền trên một nền tảng duy nhất, từ các giao dịch thanh toán thường nhật đến các nhu cầu tài chính chuyên sâu. Đặc biệt, MSB phát triển giải pháp đầu tư Chứng chỉ tiền gửi giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán, linh hoạt thanh khoản, với lợi suất được tính theo số ngày nắm giữ.

Bên cạnh các giải pháp tối ưu dòng tiền, MSB Business Banking còn giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí giao dịch với nhiều chính sách ưu đãi như tặng chữ ký số sử dụng trong một năm cho khách hàng chuyển đổi, miễn giảm đến 100% phí chuyển tiền trong nước và quốc tế theo chương trình M-Smart, cùng ưu đãi tỷ giá lên đến 80 pip cho giao dịch ngoại tệ.

"Chúng tôi không tạo ra một nền tảng chỉ để thực hiện giao dịch, mà chúng tôi mang đến một hệ sinh thái chuẩn quốc tế, có khả năng đáp ứng linh hoạt theo cơ chế vận hành của từng doanh nghiệp", đại diện MSB khẳng định.

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