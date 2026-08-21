Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 21/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu

Cập nhật chiều 21/8, giá vàng miếng trên thị trường đi ngang so với cuối buổi sáng, phổ biến ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu tăng mạnh. Trong đó Bảo Tín Minh Châu tăng 0,9 triệu đồng/lượng lên 143,9 - 147,9 triệu đồng/lượng.

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Lúc 10h00, giá vàng miếng tại hàng loạt doanh nghiệp lớn SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng lên 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường cũng tăng khoảng 500 – 800 nghìn đồng/lượng. Theo đó, Công ty SJC niêm yết loại vàng này ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 800 nghìn đồng/lượng giá vàng nhẫn lên 143,8 – 147,8 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng 143,0 – 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng.

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Đầu giờ sáng ngày 21/8, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng tăng 0,5 triệu đồng/lượng lên 143,5 - 145,0 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn trơn, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đang cùng áp dụng 143 - 147 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại PNJ và SJC lần lượt 142,4 - 145,9 triệu đồng/lượng và 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới duy trì trên mốc 4.500 USD/ounce, hiện đứng ở 4.523 USD/ounce. Theo Kitco News, giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ phục hồi gây sức ép lên thị trường chứng khoán nhưng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn đà bứt phá của kim loại quý trong phiên trước.

Diễn biến thị trường hiện được định hình bởi sự giằng co giữa các số liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn và những căng thẳng dai dẳng trên thị trường trái phiếu.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 206.000 trong tuần kết thúc ngày 15/8, thấp hơn mức 210.000 mà thị trường dự báo. Trong khi đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp tăng lên gần 1,8 triệu.

Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia cũng tăng lên 47,4 điểm trong tháng 8, từ mức 41,4 điểm của tháng 7, vượt xa dự báo và củng cố tín hiệu rằng hoạt động sản xuất tại các khu vực vẫn duy trì sức mạnh.

Các số liệu này được công bố chỉ một ngày sau khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy mối lo ngại về lạm phát gia tăng. Một số quan chức ủng hộ tăng lãi suất, trong khi cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất mục tiêu ở 3,50-3,75%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại gần 4,69%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,23%. Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng thủ trước các rủi ro địa chính trị và đồng USD suy yếu, nhưng đà tăng bị giới hạn khi áp lực lợi suất ở kỳ hạn dài quay trở lại.

Giới giao dịch hiện chuyển sự chú ý sang các chỉ số PMI sơ bộ công bố vào thứ Sáu để đánh giá liệu hoạt động kinh tế có đủ mạnh để duy trì khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9 hay không.

Việc giá vàng giảm trở lại từ mức cao nhất trong phiên 4.541,70 USD cho thấy nhà đầu tư vẫn nhạy cảm với diễn biến lợi suất trái phiếu tăng.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm địa chính trị tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với tài sản phòng thủ. Washington đang chuẩn bị các biện pháp mới nhằm gia tăng cô lập kinh tế đối với Iran, trong khi đàm phán Mỹ-Iran vẫn đình trệ. Thị trường tiếp tục bất định về thời điểm các tàu chở dầu có thể tự do rời khỏi khu vực Vịnh Ba Tư.

Giá dầu WTI tăng phiên thứ năm liên tiếp, trong khi dầu Brent vượt 93 USD/thùng khi phần bù rủi ro nguồn cung được tái lập.

Đối với vàng, tác động của diễn biến này vẫn theo hai chiều. Rủi ro tại Hormuz hỗ trợ nhu cầu trú ẩn và duy trì động lực tăng của bạc, nhưng giá dầu cao hơn làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài đi lên và hạn chế dư địa tăng của các kim loại không sinh lợi suất.