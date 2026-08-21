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SCB bất ngờ tăng mạnh lãi suất huy động lên 8,7%/năm

| | Tài chính - ngân hàng

SCB vừa có động thái điều chỉnh mạnh lãi suất huy động, nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng từ 3,9% lên 8,7%/năm, tương đương tăng 4,8%/năm. Đây là mức tăng đáng chú ý trong một lần điều chỉnh, trong khi lãi suất các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi khác vẫn được giữ nguyên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bất ngờ có động thái mới về lãi suất huy động. Theo đó, SCB vừa điều chỉnh lãi suất đối với sản phẩm "Tiền gửi thông thường 13 tháng", từ 3,9% lên 8,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi khác được giữ nguyên.

Như vậy, SCB đã tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng thêm 4,8%/năm chỉ trong một lần điều chỉnh – mức tăng hiếm thấy trên thị trường.

Tuy nhiên, mức lãi suất 8,7%/năm hiện chỉ áp dụng duy nhất cho kỳ hạn 13 tháng, đối với sản phẩm "Tiền gửi thông thường 13 tháng" dành cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

SCB bất ngờ tăng mạnh lãi suất huy động lên 8,7%/năm - Ảnh 1.

Ở các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi còn lại, SCB không thay đổi lãi suất. Ngân hàng đang trong diện kiểm soát đặc biệt này duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp trong thời gian dài. Theo đó, SCB đã giữ nguyên biểu lãi suất kể từ ngày 15/4/2024, trong bối cảnh nhiều ngân hàng khác liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến SCB đang niêm yết đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 1,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 3,7%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng có lãi suất 3,9%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường và "Phát Lộc Tài", SCB cũng đang áp dụng mức lãi suất tương đương biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến, với mức cao nhất là 3,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng 20/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mạnh Đức

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