9 dịch vụ công của NHNN chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đó, thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, kể từ ngày 02/9/2026, NHNN chính thức chuyển 09 DVCTT toàn trình thuộc lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng và hoạt động thanh toán sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của NHNN.

Theo danh mục kèm theo, DVCTT toàn trình được chuyển đổi gồm:

1. Thủ tục hủy mã ngân hàng (2.000634);

2. Thủ tục cấp mã ngân hàng (2.000630);

3. Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng (1.001283);

4. Thủ tục cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư chữ ký điện tử (1.000852);

5. Thủ tục gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư chữ ký điện tử (1.000218);

6. Thủ tục tạm dừng, khôi phục, thu hồi, hủy bỏ nghiệp vụ chứng thư chữ ký điện tử (1.000213);

7. Thủ tục thay đổi mã kích hoạt chứng thư chữ ký điện tử (1.000156);

8. Thủ tục đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (gọi tắt là mã BIN) (1.001862);

9. Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng (1.002127).

Kể từ thời điểm trên, NHNN dừng cung cấp các DVCTT nêu trên tại địa chỉ dttktt.sbv.gov.vn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục này truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến.

Việc đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện bằng tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an cấp. Các tài khoản do NHNN cấp trước đây sẽ không được sử dụng để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về tài khoản định danh điện tử, để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tổ chức, cá nhân cần đăng ký tài khoản định danh điện tử theo hướng dẫn của Bộ Công an1, bảo đảm có tài khoản định danh điện tử phù hợp để đăng nhập, thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với tổ chức, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử được thực hiện bởi người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu tổ chức hoặc người được ủy quyền bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định.

Về ký số hồ sơ, tổ chức sử dụng chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã kết nối với Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (eSign) để ký số và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thì không phải ký số biểu mẫu điện tử tương tác, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Tài liệu hướng dẫn truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử NHNN tại địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/vi/web/sbv_portal/w/huong-dan-nop-ho-so-sbv-cong-dich-vu-cong-v1.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc khi nộp hồ sơ trực tuyến, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính được công khai trên Cổng Thông tin điện tử NHNN.

Việc chuyển đổi các DVCTT toàn trình sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của NHNN nhằm triển khai đồng bộ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của NHNN.