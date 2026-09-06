Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 500 nghìn đến 2,5 triệu đồng: Bắt môi giới Ngô Hoàng Vũ

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Hoàng Vũ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của chị H.H.N. về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu đồng thông qua hình thức đặt cọc thuê phòng trọ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tìm thấy bài đăng cho thuê phòng trọ trên mạng xã hội, chị N. liên hệ với người đăng bài và được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Tin tưởng thông tin được cung cấp, chị N. chuyển 2 triệu đồng theo hướng dẫn. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc, chị N. mới phát hiện mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn bởi hành vi được thực hiện trên không gian mạng, trong khi những thông tin đối tượng sử dụng để liên hệ với bị hại phần lớn không phản ánh danh tính thực. Các tài khoản mạng xã hội, hình ảnh phòng trọ và những thông tin được sử dụng trong quá trình giao dịch đều cần được xác minh, đối chiếu để lần tìm dấu vết của người thực hiện hành vi.

Từ những thông tin ban đầu ít ỏi trong vụ việc thiệt hại 2 triệu đồng, lực lượng Công an kiên trì rà soát, xác minh các tài khoản, thông tin và dữ liệu có liên quan. Sau quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định Ngô Hoàng Vũ là đối tượng thực hiện hành vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, để thực hiện hành vi, Vũ tạo lập nhiều tài khoản Facebook không sử dụng thông tin thật, lấy hình ảnh phòng trọ của người khác rồi đăng bài cho thuê trên các hội, nhóm mạng xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố.

Khi có người liên hệ hỏi thuê phòng, Vũ trao đổi, tạo lòng tin rồi yêu cầu người thuê chuyển trước tiền đặt cọc từ 500 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Vũ chặn liên lạc với người thuê và chiếm đoạt số tiền.

Với thủ đoạn trên, Vũ bị xác định đã thực hiện hành vi đối với nhiều người có nhu cầu tìm thuê phòng trọ tại nhiều địa phương. Từ một tin báo ban đầu với số tiền bị chiếm đoạt 2 triệu đồng tại Đắk Lắk, quá trình mở rộng điều tra bước đầu xác định có hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các bị hại và làm rõ những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.