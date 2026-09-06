BVBank chuyển tiền góp vốn thành lập một công ty bảo hiểm

Ngày 21/7/2026, Bộ Tài chính ban hành Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/GP/KDBH, chính thức khai sinh Công ty Cổ phần Bảo hiểm VSI, tên tiếng Anh là Vietsure Insurance Joint Stock Company. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại tầng 15, Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh - cùng địa chỉ với trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank).

Đáng chú ý, theo thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của BVBank cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2026, tại khoản mục các khoản phải thu khác, ngân hàng ghi nhận một dòng tiền trị giá 50 tỷ đồng với diễn giải "chuyển tiền góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm VSI".

Thuyết minh nêu rõ trong kỳ, BVBank đã chuyển tiền góp vốn thành lập VSI với tỷ lệ góp 10% trên vốn điều lệ đăng ký thành lập của công ty này. Tại thời điểm lập báo cáo giữa niên độ (30/6/2026), VSI khi đó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục xin cấp phép, và chỉ ít ngày sau, vào 21/7/2026, Bộ Tài chính đã chính thức cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Như vậy, với tỷ lệ sở hữu 10%, BVBank là cổ đông tổ chức tham gia góp vốn thành lập VSI ngay từ đầu. Hiện chưa có danh sách đầy đủ các cổ đông sáng lập còn lại của VSI.

Cùng trong giai đoạn này, BVBank cũng ghi nhận một sự kiện đáng chú ý khác: ngày 21/7/2026, toàn bộ 640.820.000 cổ phiếu phổ thông của ngân hàng chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) theo Quyết định số 543/QĐ-SGDHCM.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 547 tỷ đồng, gấp gần 6 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Như vậy, chỉ sau nửa năm, ngân hàng đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cả năm. Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 6 tháng, thu nhập lãi thuần của BVBank đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đưa tổng thu nhập hoạt động đạt 1.841 tỷ đồng, tăng 48,4%.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của BVBank đạt hơn 142.000 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt 7.887 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 6.408 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của VSI diễn ra trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang chứng kiến làn sóng gia nhập mới, chủ yếu đến từ các ngân hàng thương mại muốn mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa qua cũng công bố nhận được giấy phép thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB (ACB Insurance), có hiệu lực từ ngày 12/8/2026. Sự ra đời của hai doanh nghiệp VSI và ACB Insurance đã nâng tổng số công ty bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường từ 32 lên 34 công ty, tính đến ngày 25/8/2026.



