“Dòng chảy thành tựu”: Khi lợi thế quê hương được đánh thức bằng những cách làm sáng tạo

‏Series "Dòng Chảy Thành Tựu" kể câu chuyện của những con người đã lựa chọn nghĩ khác, làm khác, và cách nguồn vốn xuất hiện đúng lúc để tiếp sức cho những hành trình tạo nên thành tựu tiếp nối. ‏

‏Khi những điều quen thuộc mở ra cơ hội mới‏

‏Mỗi vùng đất trên khắp Việt Nam đều mang trong mình những lợi thế phát triển kinh tế được hình thành từ điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người và những làng nghề đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ở Đà Lạt, khí hậu và thổ nhưỡng tạo nên lợi thế cho nông nghiệp xanh. Tại miền Tây, những sản vật của vùng sông nước trở thành nguồn nguyên liệu cho nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh miệt vườn sinh thái. Ở Hội An, những khúc gỗ theo mùa lũ trôi dạt vào bờ biển tưởng chừng chỉ là phế liệu lại có thể được tái sinh thành những sản phẩm mang giá trị kinh tế và nghệ thuật. Còn tại Sa Đéc, nghề trồng hoa lâu đời đang mở ra những cách làm kinh tế gắn với những trải nghiệm độc đáo.‏‏

‏Nhưng lợi thế chỉ thực sự trở thành giá trị khi có những người đủ nhạy bén để nhìn ra cơ hội, đủ sáng tạo để tìm cách làm mới và đủ bền bỉ để theo đuổi con đường mình đã chọn. ‏

‎ ‏Chính tư duy sáng tạo và khả năng nắm bắt cơ hội giúp mỗi vùng đất phát triển từ những giá trị vốn có.





‏Từ một ý tưởng đến một mô hình vận hành hiệu quả là cả một hành trình. Bên cạnh năng lực, kinh nghiệm và một đội ngũ đồng hành, người làm kinh tế còn cần nguồn lực để đầu tư máy móc, mở rộng vùng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc bổ sung vốn lưu động nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường. Đây cũng là lúc nguồn vốn trở thành một lực đẩy quan trọng, giúp kế hoạch có điều kiện được triển khai trong thực tế. ‏

Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô phát triển, đưa sản phẩm đi xa hơn chính là những cách làm mới để phát triển kinh tế quê hương.





‎Mỗi mô hình có một đặc thù và nhu cầu vốn khác nhau. Người cần đầu tư máy móc sẽ có bài toán tài chính khác với người muốn mở rộng sản xuất hay bổ sung vốn lưu động. Trong quá trình đồng hành cùng khách hàng trên khắp cả nước, BIDV tìm hiểu từng mô hình, kế hoạch phát triển và nhu cầu thực tế để tư vấn giải pháp tài chính phù hợp.‏

‏Bởi phía sau mỗi nhu cầu vốn không chỉ là một phương án sản xuất, kinh doanh, mà còn là khát vọng làm giàu trên quê hương, tạo việc làm cho cộng đồng và đưa những giá trị bản địa đi xa hơn.‏

‏Hành trình của những người chọn nghĩ khác, làm khác‏

‏Tiếp nối góc nhìn ấy, series "Dòng chảy thành tựu" gồm 6 tập, kể về hành trình lập nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh của các khách hàng cá nhân với sự đồng hành của BIDV. Series không bắt đầu từ những con số tài chính, mà từ câu chuyện của những con người đã nhìn thấy cơ hội trên chính mảnh đất quê hương và lựa chọn biến cơ hội ấy thành giá trị. ‏

‏Sự đồng hành của BIDV tiếp thêm nguồn lực để các khách hàng trong "Dòng chảy thành tựu" hiện thực hóa kế hoạch phát triển, tạo nên những giá trị mới cho gia đình và địa phương.





‎‏Mỗi nhân vật có một xuất phát điểm, ngành nghề và cách làm khác nhau. Điểm chung ở họ là khả năng nhìn thấy tiềm năng từ những điều quê hương sẵn có và quyết tâm tiến thêm một bước để khai mở tiềm năng ấy.‏

‏Vì vậy, "Dòng chảy thành tựu" không chỉ ghi lại những kết quả sau cùng, mà còn đi sâu vào những lựa chọn tạo nên bước ngoặt của mỗi hành trình: Điều gì khiến họ quyết định thay đổi? Họ đã nhìn thấy cơ hội ở đâu? Và cần chuẩn bị những gì để đưa một ý tưởng trở thành hiện thực?‏

‎ ‏Cùng đón xem series Dòng chảy Thành tựu để khám phá những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người chọn làm kinh tế theo cách mới trên chính quê hương.





‏Trong những bước ngoặt ấy, nguồn vốn từ BIDV không thay thế ý tưởng, kinh nghiệm hay nỗ lực của người làm kinh tế, mà đóng vai trò tiếp sức để một kế hoạch đã được hình thành có thêm điều kiện đi xa hơn. Bởi vậy, "dòng chảy" trong tên gọi của series cũng không chỉ là dòng vốn. Đó còn là dòng chảy từ lợi thế quê hương đến ý tưởng, từ ý tưởng đến hành động và từ những nỗ lực của mỗi cá nhân đến những giá trị mới được tạo ra cho gia đình và địa phương.