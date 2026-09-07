Chính phủ thúc xử lý ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB

Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 (Ảnh: chinhphu.vn)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 05/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường giám sát, triển khai có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng SCB.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm; kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro, sai phạm.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ; tuân thủ các giới hạn an toàn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với cổ đông và người có liên quan nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được giao tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; nắm chắc cung - cầu ngoại tệ của nền kinh tế để chủ động xây dựng phương án, kịch bản điều hành, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường khi cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về tín dụng, Chính phủ yêu cầu điều hành tăng trưởng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cần tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm chi phí trung gian và giảm lãi suất cho vay. Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro phải được kiểm soát chặt chẽ.