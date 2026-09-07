Đăng ký VNPAY-QR, hộ kinh doanh nhận loa thông báo từ chương trình VietinBank

‏‏Đăng ký giải pháp thanh toán số, nhận loa thông báo giao dịch‏

‏Khi đăng ký sử dụng các giải pháp thanh toán số của VNPAY, gồm VNPAY-QR và máy POS, hộ kinh doanh sẽ được trang bị ngay loa thông báo giao dịch mà không cần đáp ứng yêu cầu về doanh thu hay tần suất giao dịch. Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đây là phương án tối ưu cho hộ kinh doanh từ nhỏ đến lớn tham gia và nhận ngay thiết bị. ‏

‏Hiện nay, loa phát thông báo ngay khi giao dịch thành công là thiết bị quan trọng và cần thiết, giúp nhân viên tại quầy nhanh chóng xác nhận thanh toán mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại. Với chủ cửa hàng, việc cập nhật giao dịch tức thời cũng thuận tiện hơn cho việc theo dõi dòng tiền trong ngày. ‏

‏Thiết bị này phù hợp với tất cả các mô hình kinh doanh, từ quán cà phê, nhà hàng, shop thời trang đến cửa hàng nhỏ lẻ. Dù quy mô và cách vận hành khác nhau, các điểm bán đều có nhu cầu xử lý thanh toán nhanh và kiểm soát giao dịch thuận tiện.‏‏

‏Lựa chọn giải pháp phù hợp với từng mô hình‏

‏Bộ giải pháp thanh toán số của VNPAY gồm VNPAY-QR, PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), SmartPOS (máy POS thông thường) và cổng thanh toán. Tùy vào nhu cầu sử dụng, tần suất giao dịch và đối tượng khách hàng, hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức thanh toán số phù hợp. Dù đăng ký sử dụng phương thức nào, chủ hộ cũng được trang bị loa thông báo giao dịch. ‏

‏Ngoài ra, khi đăng ký giải pháp thanh toán số của VNPAY, hộ kinh doanh được sử dụng miễn phí giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028 gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số. Trọn bộ giải pháp được tích hợp trên cùng một thiết bị, giúp người bán không cần đầu tư thêm máy móc cồng kềnh. ‏

‏Thông qua chương trình trang bị loa, VietinBank và VNPAY hướng tới việc cung cấp nền tảng công nghệ với các công cụ số thiết thực cho nhiều mô hình kinh doanh, từ thanh toán, quản lý giao dịch đến hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế.‏

‏Hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký có thể điền thông tin tại ‏ ‏https://forms.gle/G6LPjdeoju5GgYpYA‏ ‏ . Đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ để hướng dẫn sử dụng giải pháp và hỗ trợ cung cấp thiết bị.‏