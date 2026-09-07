Next-gen Navigator: Chuẩn bị bản lĩnh kế nghiệp, tiếp nối giá trị qua nhiều thế hệ

Đối với những gia đình sở hữu khối tài sản lớn, chuyển giao thế hệ là một bài toán dài hạn. Bên cạnh tài sản, những gì được trao truyền còn là kinh nghiệm điều hành, nền tảng kinh doanh và các giá trị gia đình được vun đắp qua nhiều năm.

Điều này đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với thế hệ kế cận: Làm thế nào để vừa kế thừa những giá trị đã được xây dựng, vừa có đủ năng lực và bản lĩnh để đưa doanh nghiệp, tài sản gia đình bước vào một giai đoạn phát triển mới?

Từ thực tế đó, BIDV Private Banking xây dựng Next-gen Future Leader, hệ sinh thái phát triển thế hệ kế cận dựa trên 3 trụ cột gồm Kiến thức - Kỹ năng - Kết nối. Mục tiêu của chương trình là giúp thế hệ trẻ hoàn thiện năng lực, mở rộng tư duy và xây dựng mạng lưới quan hệ cần thiết cho quá trình phát triển sự nghiệp cũng như kế nghiệp.

Trong hệ sinh thái này, Next-gen Navigator tập trung vào phát triển năng lực quản trị. Chương trình được xây dựng theo một lộ trình xuyên suốt, kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, coaching 1-1 và trải nghiệm thực tế trong nước, quốc tế, qua đó từng bước hình thành tư duy lãnh đạo và năng lực cần thiết cho thế hệ kế cận.

Học quản trị từ những tình huống thực tế

Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết, Next-gen Navigator xây dựng lộ trình phát triển với nhiều nội dung gắn với thực tế điều hành doanh nghiệp.

Các chủ đề như nghệ thuật đặt câu hỏi, tư duy phản biện, thấu cảm, đàm phán, dẫn dắt đội ngũ hay quản lý xung đột được đặt trong những tình huống quản trị cụ thể. Qua đó, học viên có cơ hội rèn luyện cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và đưa ra quyết định trong những bối cảnh phức tạp.

Song song với năng lực lãnh đạo, chương trình còn đề cập đến các lĩnh vực gắn trực tiếp với hoạt động doanh nghiệp như chiến lược phát triển, chuyển đổi, đầu tư, tài chính, bán hàng và quản trị nguồn nhân lực.

Việc kết nối các nội dung này trong cùng một lộ trình giúp học viên hình thành góc nhìn tổng thể hơn về doanh nghiệp, đồng thời hiểu rõ hơn tác động của từng quyết định đối với mục tiêu phát triển dài hạn.

Một nội dung đáng chú ý là các phiên coaching 1-1 cùng chuyên gia. Tại đây, học viên có thể trao đổi về những vấn đề cụ thể xuất phát từ hoàn cảnh của bản thân và gia đình.

Module 1 của chương trình Next-gen Navigator

Thông qua quá trình này, học viên xác định mục tiêu phát triển, xây dựng các bước đi phù hợp và chủ động hơn trước những lựa chọn có thể xuất hiện trên hành trình kế nghiệp.

Lộ trình được khép lại bằng chương trình trải nghiệm thực tế tại nước ngoài. Học viên có cơ hội tìm hiểu các mô hình doanh nghiệp gia đình quốc tế đã trải qua nhiều thế hệ, từ cách thức chuyển giao, quản trị đến định hướng phát triển.

Bên cạnh việc học hỏi thực tiễn, hoạt động này cũng mở rộng kết nối giữa học viên với cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và những người kế nghiệp có cùng mối quan tâm.

Kế nghiệp không chỉ là câu chuyện chuyển giao tài sản

Việc duy trì và phát triển tài sản qua nhiều thế hệ không chỉ phụ thuộc vào cách thức chuyển giao quyền sở hữu. Mức độ sẵn sàng của người kế nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng.

Tư duy quản trị, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh ra quyết định cần được hình thành qua quá trình tích lũy kiến thức, trải nghiệm thực tế và từng bước đảm nhận trách nhiệm.

Trong thực tế, mỗi thế hệ có thể có cách nhìn khác nhau về lãnh đạo, khẩu vị đầu tư hay định hướng phát triển. Vì vậy, người kế nghiệp phải giải được bài toán cân bằng giữa kế thừa và đổi mới.

Điều này đòi hỏi thế hệ tiếp nối vừa hiểu những giá trị cốt lõi tạo nên thành công của gia đình, vừa có năng lực độc lập để thích ứng với bối cảnh mới và tìm kiếm những động lực tăng trưởng tiếp theo.

Do đó, quá trình chuẩn bị cần được bắt đầu đủ sớm và đi theo một lộ trình rõ ràng. Khi kiến thức, năng lực và trải nghiệm được tích lũy trước thời điểm chuyển giao, thế hệ kế cận sẽ có nền tảng tốt hơn để đảm nhận trách nhiệm và đưa ra những quyết định có ảnh hưởng dài hạn tới doanh nghiệp cũng như tài sản gia đình.

Đồng hành cùng chương trình là đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị, chiến lược, chuyển đổi và tư vấn doanh nghiệp. Các chuyên môn về tài chính, kế toán - kiểm toán, thẩm định doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập được kỳ vọng mang đến nhiều góc nhìn cho những vấn đề mà thế hệ kế cận có thể gặp trong thực tế.

Chương trình cũng có sự tham gia của các diễn giả khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện thế hệ kế nghiệp tại Việt Nam. Những câu chuyện từ thực tế giúp học viên nhìn nhận quá trình kế nghiệp ở nhiều khía cạnh, từ tiếp nhận trách nhiệm, tham gia điều hành đến việc cân bằng giữa nền tảng gia đình và dấu ấn riêng của thế hệ mới.

Bà Phan Thị Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT Mekong Paper; Managing Partner của Female Entrepreneurs Worldwide Vietnam và Vietnam Fortress Investment chia sẻ về thế hệ kế nghiệp

Từ quản lý tài sản đến đồng hành cùng cả gia đình

Đối với các gia đình sở hữu khối tài sản lớn, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng không chỉ dừng ở việc bảo toàn và gia tăng tài sản trong hiện tại.

Các vấn đề dài hạn như quản trị tài sản gia đình, chuẩn bị thế hệ kế cận và duy trì sự tiếp nối giữa các thế hệ ngày càng trở thành một phần trong bài toán quản lý tài sản toàn diện.

Theo đại diện BIDV Private Banking, Next-gen Navigator thể hiện định hướng mở rộng phạm vi đồng hành với khách hàng, từ quản lý tài sản sang những nhu cầu dài hạn của cả gia đình.

"Thông qua việc chuẩn bị cho thế hệ kế cận về kiến thức, năng lực và mạng lưới kết nối, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nền tảng để những thành quả được gây dựng hôm nay tiếp tục được quản lý, phát triển và trao truyền bền vững qua các thế hệ", đại diện BIDV Private Banking chia sẻ.

BIDV được thành lập từ năm 1957 và hiện là một trong những định chế tài chính có bề dày hoạt động lâu đời tại Việt Nam, đồng thời giữ vị thế hàng đầu về quy mô tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng.

Từ năm 2021, BIDV phát triển mô hình Private Banking chuyên biệt, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp quản lý tài sản và trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng có tài sản lớn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua Next-gen Navigator và các chương trình chuyên biệt, BIDV Private Banking đang mở rộng vai trò từ cung cấp các giải pháp tài chính, quản lý tài sản sang đồng hành với những mục tiêu dài hạn của khách hàng và gia đình.

Việc chuẩn bị năng lực cho thế hệ kế cận qua đó trở thành một phần của quá trình chuyển giao, hướng tới việc những thành quả được gây dựng qua nhiều năm không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục phát triển qua các thế hệ.

Trải qua gần 70 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, với mạng lưới rộng khắp và hệ sinh thái tài chính đa dạng phục vụ hơn 26 triệu khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Năm 2021, BIDV trở thành ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đầu tiên triển khai dịch vụ Private Banking và 05 năm liên tiếp là ngân hàng được The Asian Banker bình chọn là ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam. BIDV hiện có Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp (PBC) và các chi nhánh để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng giàu có: - PBC Hà Nội: Tầng 8, Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; - PBC Hồ Chí Minh: Tầng 2 Tòa nhà SaiGon Plaza, Số 24, Đường Lê Thánh Tôn , Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh; - PBC Miền Nam: Số 153 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.



