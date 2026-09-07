Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN bơm ròng hơn 5.600 tỷ đồng

Theo thông tin công bố của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt hạ nhiệt ở phần lớn kỳ hạn ngắn trong phiên giao dịch cuối tuần trước, ngày 4/9. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ròng hơn 5.625 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường tiền tệ đã phần nào dịu lại sau những phiên lãi suất duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất ở một số kỳ hạn vẫn có sự phân hóa đáng kể.

Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm từ 0,20-1,40 điểm phần trăm tại hầu hết các kỳ hạn từ một tháng trở xuống. Riêng kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên so với phiên trước.

Lãi suất qua đêm (ON), kỳ hạn có quy mô giao dịch lớn và phản ánh khá sát trạng thái thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng, giảm về 4,60%/năm. Lãi suất kỳ hạn một tuần ở mức 5,15%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 2 tuần vẫn đứng ở mức 6,50%/năm, cao nhất trong nhóm kỳ hạn được ghi nhận. Kỳ hạn một tháng giao dịch ở mức 6,30%/năm.

NHNN bơm ròng hơn 5.625 tỷ đồng

Cùng với sự đi xuống của lãi suất liên ngân hàng, NHNN tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua kênh cầm cố trên thị trường mở.

Kết tuần 31/8 - 4/9, NHNN đã chào thầu 11.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 1.000 tỷ đồng tại mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày. Lãi suất chào thầu ở tất cả các kỳ hạn được giữ ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 5.625,56 tỷ đồng trúng thầu tại kỳ hạn 7 ngày. Các kỳ hạn còn lại không phát sinh khối lượng trúng thầu.

Do không có khối lượng đáo hạn và NHNN cũng không chào thầu tín phiếu, lượng tiền được bơm ròng ra thị trường trong phiên đạt 5.625,56 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 248.031,84 tỷ đồng. Quy mô này cho thấy lượng vốn NHNN đang cung ứng qua nghiệp vụ thị trường mở vẫn ở mức lớn.

Đáng chú ý, mức lãi suất cầm cố 4,5%/năm thấp hơn lãi suất liên ngân hàng tại hầu hết các kỳ hạn được ghi nhận trong phiên. Riêng lãi suất qua đêm ở mức 4,60%/năm, chỉ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức lãi suất trên kênh thị trường mở.

Khoảng cách tương đối hẹp giữa hai mức lãi suất, cùng với việc lãi suất qua đêm giảm, cho thấy việc bổ sung thanh khoản qua kênh cầm cố đang góp phần giảm bớt áp lực vốn ngắn hạn trên thị trường.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động nhẹ và trái chiều. Cuối phiên, lợi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 3,70%/năm; 5 năm đạt 4,27%; 7 năm ở mức 4,33%; 10 năm đạt 4,46% và kỳ hạn 15 năm ở mức 4,58%.

Tỷ giá USD cùng hạ nhiệt

Trái với sự biến động của lãi suất VND, lãi suất liên ngân hàng bằng USD gần như đứng yên. Lãi suất USD qua đêm được giữ ở mức 3,65%/năm, kỳ hạn một tuần 3,70%, 2 tuần 3,75% và một tháng 3,80%.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá cũng có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên 4/9. NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.605 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết tại 24.375 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.835 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.055 đồng/USD, giảm 39 đồng so với phiên 3/9.

Thị trường tự do cũng ghi nhận xu hướng giảm. Tỷ giá mua vào giảm 49 đồng xuống 25.971 đồng/USD, còn giá bán ra giảm 39 đồng xuống 26.081 đồng/USD.