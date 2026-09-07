Sáng 7/9: Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Cập nhật mới nhất, giá vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm 0,6-0,8 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý giảm 600 nghìn đồng/lượng xuống 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Đố với vàng nhẫn, SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán xuống 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. DOJI giảm tới 800 nghìn đồng/lượng xuống 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 600 nghìn đồng/lượng chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng chiều bán, hiện niêm yết 143,5 - 146,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý lần lượt niêm yết giá vàng nhẫn là 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng và 144,4 - 147,3 triệu đồng/lượng.

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Đầu giờ sáng ngày 7/9, giá vàng miếng trong nước phổ biến ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng tại loạt doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,…

Đối với vàng nhẫn trơn, SJC và PNJ hiện cùng mua vào với giá 144,1 triệu đồng/lượng, niêm yết giá bán ra lần lượt là 147,1 và 147,6 triệu đồng/lượng. DOJI áp dụng giá vàng nhẫn tại mức 146,0 – 150,0 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,8 triệu đồng/lượng và bán ra 149,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.423 USD/ounce, không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.

Tuần trước, vàng đóng ở mức 4.429 USD/ounce, giảm 0,6% trong tuần qua. Kim loại quý chịu áp lực sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định khi tăng trưởng việc làm trong tháng 8 mạnh hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Diễn biến này khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 được đánh giá cao hơn.

Thị trường hiện kỳ vọng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hiện vào khoảng 65%, tăng từ mức khoảng 55% trước khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các số liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần tới, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thêm về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, khi các chỉ báo động lượng đang hướng tới khả năng kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce.

"Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng chỉ một năm trước, vàng còn chật vật để vượt qua mốc 3.500 USD/ounce, và trước đó, 2.000 USD từng được xem là một mục tiêu gần như không thể đạt được", ông nói. "Vàng vẫn đang giằng co với đồng USD, vốn đang được hưởng lợi từ khả năng lãi suất tăng. Nhưng nếu kỳ vọng tăng lãi suất bắt đầu bị loại khỏi giá thị trường một lần nữa, đồng USD sẽ không còn là lực cản đối với vàng".