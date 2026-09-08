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Chủ Casino Phú Quốc lỗ lũy kế gần 6.200 tỷ đồng, nợ tăng thêm gần 11.000 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

| | Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (chủ đầu tư Casino Corona Phú Quốc) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi tổng nợ phải trả tăng mạnh và vượt 51.600 tỷ đồng.

Theo số liệu công bố trên HNX, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp âm 211 tỷ đồng, tương đương khoản lỗ giảm khoảng 353 tỷ đồng so với mức lỗ 564 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, lỗ lũy kế của Công ty Du lịch Phú Quốc lên gần 6.200 tỷ đồng, tăng hơn 689 tỷ đồng so với mức 5.503 tỷ đồng tại kỳ trước.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ gần 1.996 tỷ đồng lên hơn 3.807 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 1.811 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu được nâng từ 7.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 40.690 tỷ đồng lên 51.675 tỷ đồng, tức tăng gần 10.985 tỷ đồng chỉ sau một kỳ báo cáo.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Du lịch Phú Quốc ở mức 7.484 tỷ đồng, tương đương 1,98 lần vốn chủ sở hữu. Trong gần 44.000 tỷ đồng nợ phải trả khác, doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.400 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, 17.600 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác và 13.700 tỷ đồng phải trả dài hạn khác.

Với quy mô nợ trên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 13,57 lần tại ngày 30/6/2026, giảm so với mức 20,38 lần của kỳ trước nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh.

Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc được thành lập năm 2014, đang vận hành 7 thương hiệu gồm vườn thú, tổ hợp giải trí cùng các khu nghỉ dưỡng. Công ty còn kinh doanh casino cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và thí điểm cho người nội địa tham gia ở dự án Casino Corona Phú Quốc.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hiện nay, cả nước có 9 dự án casino được phép hoạt động gồm có 6 dự án quy mô nhỏ tại Đồ Sơn (Hải Phòng); Lợi Lai, Hoàng Gia, khách sạn Hồng Vận (Quảng Ninh); khách sạn Quốc tế (Lào Cai); Silver Shores (Đà Nẵng); 3 casino quy mô lớn là Nam Hội An (Quảng Nam); Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Trong đó, Casino Corona Phú Quốc nằm trong tổ hợp dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng đã đi vào hoạt động từ năm 2019. Đây là dự án casino đầu tiên và duy nhất hiện nay cho người Việt vào chơi.

Lệ Chi

Lệ Chi

An Ninh Tiền Tệ

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