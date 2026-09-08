Thủ phủ du lịch mới của TPHCM: Một bên rừng nguyên sinh, một bên biển, lại có khoáng nóng... đang trở thành điểm đến của dòng vốn lớn

Hồ Tràm sở hữu lợi thế cảnh quan đặc trưng với rừng tự nhiên nằm liền kề biển.

Từ điểm đến cuối tuần đến cực tăng trưởng biển của siêu đô thị

Cuối tháng 8, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về việc xây dựng đề án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã, trong đó có Hồ Tràm.

Động thái này đã tiếp tục định vị Hồ Tràm không còn chỉ là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần quen thuộc của người Sài Gòn mà đang trở thành cực tăng trưởng biển mới của siêu đô thị hơn 14 triệu dân, đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của TP.HCM.

Hệ tài nguyên của Hồ Tràm mang tính khan hiếm, tạo nên lợi thế cạnh tranh khó sao chép. Với gần 15 km bờ biển còn giữ được nét nguyên sơ, tiếp giáp Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu rộng hơn 11.000 ha và nguồn suối khoáng nóng Bình Châu hiếm có ở miền Nam, Hồ Tràm sở hữu hệ tài nguyên “biển – rừng – khoáng” độc đáo.

Những tài nguyên của Hồ Tràm đã mở ra tiềm năng lớn cho các mô hình du lịch chữa lành, spa khoáng, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm sinh thái – những phân khúc đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu và phù hợp với xu hướng sau đại dịch cũng như nhu cầu của tầng lớp trung – thượng lưu tại siêu đô thị.

Không gian này cũng rất phù hợp để phát triển sản phẩm lưu trú dài ngày và second home. Người dân TP.HCM và nhà đầu tư quốc tế ngày càng tìm kiếm không gian sống cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên, vừa nghỉ dưỡng vừa có thể khai thác cho thuê.

Hạ tầng mở lối, dòng vốn lớn đón đầu

Động lực quan trọng nhất đến từ hạ tầng. Sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026) kết hợp với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đặc biệt là cao tốc đô thị Hồ Tràm – Long Thành (dài khoảng 42 km, 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng, khởi công 1/7/2026, dự kiến hoàn thành 2029) sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về Hồ Tràm xuống còn khoảng 30–40 phút.

Khi đó, Hồ Tràm không chỉ phục vụ khách nội địa mà còn trở thành điểm đến quốc tế dễ tiếp cận, gắn trực tiếp với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Song song với hạ tầng, dòng vốn lớn đã và đang đổ về. Xã Hồ Tràm hiện có khoảng 41 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư trên hơn 660 ha, với tổng vốn đăng ký hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nổi bật trong số này là The Grand Ho Tram, tổ hợp rộng khoảng 164 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD. Tổ hợp hiện vận hành sân golf 18 hố The Bluffs, casino, trung tâm hội nghị và khách sạn quốc tế gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach…

Các sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của chủ sở hữu, vừa có thể tham gia chương trình cho thuê.

Được biết, tháng 9 này những căn hộ và biệt thự Ho Tram Ixora by

fusion tại The Grand Ho Tram đang tiếp tục được bàn giao và chuẩn bị vận hành. Tiếp nối giai đoạn tiếp theo, Maia Resort Ho Tram hiện đang là dự án mới nhất được phát triển bởi Lodgis – nền tảng đầu tư khách sạn do Warburg Pincus và VinaCapital đồng sáng lập – cùng VinaLiving, do Fusion Hotel Group vận hành. Dự án đang được triển khai và dự kiến bàn giao vào quý IV/2027.

Các sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của chủ sở hữu, vừa có thể tham gia chương trình cho thuê. Việc nằm trong một quần thể đã vận hành giúp Maia tiếp cận nguồn khách và hệ tiện ích sẵn có. Vị trí giữa biển và rừng Phước Bửu cũng hỗ trợ định hướng phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thiên nhiên.

Ngoài The Grand Ho Tram, nhiều doanh nghiệp cũng đang mở rộng hiện diện tại Hồ Tràm. Charm Group phát triển Charm Hồ Tràm Resort quy mô khoảng 50 ha. Madison Land đưa hai thương hiệu Angsana và Dhawa vào tổ hợp hơn 6 ha, gồm 162 phòng khách sạn và 52 biệt thự. Trong khi đó, Hyatt Regency Hồ Tràm Residences được triển khai trên hơn 9 ha với 63 biệt thự cùng khối khách sạn hơn 250 phòng.

Sự hiện diện của các dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm ha cho thấy cuộc đua tại Hồ Tràm đã bước sang giai đoạn mới. Tràm đang được định hình trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM. Từ một điểm đến cuối tuần, nơi đây đang dần khẳng định vị thế cực tăng trưởng biển mới – nơi biển, rừng và khoáng nóng hội tụ để tạo ra giá trị kinh tế bền vững trong dài hạn.