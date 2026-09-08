Hà Nội: Dự án trọng điểm tăng tốc ngày đêm, “nước rút” về đích đầu tư công

Đưa các dự án về đúng tiến độ

Mức tăng 77,3% là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh Hà Nội đang cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để tạo dư địa phát triển mới. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm. Ảnh: Dự án đường Vành đai 3,5, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Ảnh: Công Phương

Cầu Trần Hưng Đạo có tiến độ nổi bật nhất trong nhóm cầu qua sông Hồng. Theo Thống kê Hà Nội, đến giữa tháng 8, dự án hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính. Năm trụ chính giữa sông đạt khoảng 85-88% khối lượng. Những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến được lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9-2026.

Cầu Hồng Hà tổ chức 30 mũi thi công, hoàn thành 931/941 cọc khoan nhồi, 59/70 bệ và thi công thân 56/70 trụ; sản lượng đạt khoảng 42,62%. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, hoàn thành toàn bộ trong tháng 10-2027.

Dự án xây dựng ba đoạn Vành đai 2,5 gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 432 tỷ đồng. Mặt bằng cả ba đoạn đã bàn giao; sản lượng xây lắp đạt khoảng 23%, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 83,86%. Nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và nền đường.

Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tại Dự án thành phần 2.1 - xây dựng đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, khoảng gần 90% sản lượng 40/50,76km bê tông nhựa đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành trong quý III-2026.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vừa được thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2-9, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông ở khu vực nội đô.

Cùng với giao thông, Hà Nội cũng tập trung triển khai các dự án hồ điều hòa Phú Đô, Mễ Trì và cụm hồ Yên Nghĩa. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chống ngập tại khu vực phía tây thành phố, nơi đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh.

Đáng chú ý, nguồn lực đầu tư công tiếp tục được bổ sung để tập trung cho các dự án có tính lan tỏa. Hà Nội đồng thời tiếp tục triển khai chương trình phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng; thúc đẩy các dự án nhà ở cho thuê gắn với mô hình TOD và phát triển các khu đô thị mới.

Mức tăng 77,3% là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh Hà Nội đang cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để tạo dư địa phát triển mới. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện mới đạt 56,10% kế hoạch thành phố giao nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất. Nhiều dự án giao thông, cầu, đường sắt, hồ điều hòa, thoát nước và hạ tầng đô thị đã bước vào giai đoạn cao điểm thi công, duy trì nhịp độ thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên kỳ nghỉ lễ. Thành phố tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Siết kỷ luật, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, thành phố cũng thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Xúc tiến đầu tư năm 2026, hướng tới chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế.

Theo chỉ đạo, trong thời gian tới, các dự án đã được chấp thuận chủ trương phải được tập trung triển khai xây dựng.

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết, địa phương đã đăng ký KPI với Thành phố, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vào ngày 30-9. UBND phường đang rà soát từng dự án, từng nội dung công việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo KPI đã đăng ký, phường Đại Mỗ đặt mục tiêu đến tháng 9 giải ngân tương đương khoảng 71% kế hoạch vốn. Địa phương cam kết giải ngân 100% kế hoạch được giao trước khi kết thúc năm 2026.

Tại xã Nam Phù, công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung triển khai đối với nhiều dự án hạ tầng, đô thị quan trọng. Đối với Dự án Khu công viên thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 120ha, đến nay xã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 95ha mặt bằng, đạt khoảng 96% diện tích cần bàn giao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thực hiện các bước giải phóng mặt bằng theo quy định.

Việc duy trì tốc độ giải ngân cao không chỉ giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách mà còn tạo thêm khối lượng đầu tư cho nền kinh tế, kích thích nhu cầu vật liệu, xây dựng, dịch vụ và việc làm. Quan trọng hơn, khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, sức hấp dẫn đối với dòng vốn tư nhân và FDI cũng có thể được cải thiện.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt - Chuyên gia Chính sách công, Trường Đại học kinh tế - ĐHQG Hà Nội cho rằng, thời gian qua, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt với những kết quả tích cực như tổng thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, đặc biệt đầu tư công đột phá. Kết quả này có được là nhờ thành phố đã quyết liệt thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương nhưng thành phố cũng áp dụng các chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Thành phố thực hiện phân cấp đi đôi với phân nguồn lực, đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ xã, phường theo từng dự án, từng hồ sơ. Điều này giúp tháo gỡ các vướng mắc tại cơ sở và điều chuyển vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành.

Với việc cải cách thể chế và tháo gỡ các rào cản đầu tư, cơ chế mở hiện nay, các doanh nghiệp tư nhân đã tham gia và sẵn sàng cạnh tranh trong việc tạo dựng cơ sở hạ tầng nền tảng, kể cả hạ tầng cứng (cao tốc, sân bay) và hạ tầng mềm (logistic, viễn thông). Đây chính là cách để vận dụng Luật Thủ đô kêu gọi đầu tư hiệu quả, biến các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực chất.