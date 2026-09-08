Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Cụ thể hóa quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Từ định hướng này, Hà Nội đang triển khai triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Trong đó, dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, từng bước hiện thực hóa một trục động lực phát triển mới của Thủ đô. Dự án đi qua nhiều địa bàn, mở ra những cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tổ chức không gian hài hòa với cảnh quan và đời sống hiện hữu.

Quang cảnh sông Hồng đoạn qua địa bàn Hà Nội. Ảnh: PV

Đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm

Trong cấu trúc phát triển mới, sông Hồng được đặt vào vị trí trung tâm của một trục không gian lớn, kết nối các khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian ven sông theo hướng đồng bộ và đa chức năng.

Theo TS Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: “Có thể nói rằng, trong quy hoạch lần này, trục sinh thái, văn hóa, kinh tế, cảnh quan sông Hồng đã được nâng tầm lên tầng cao mới, là một trục trung tâm của thành phố, và thậm chí còn đặt ra vấn đề là biểu tượng phát triển của Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đặt ra đối với trục cảnh quan sông Hồng là một trục đặc biệt, kết hợp các yếu tố: Văn hiến - Văn minh - Sáng tạo”.

Mục tiêu đặt ra đối với trục cảnh quan sông Hồng này là một trục đặc biệt, kết hợp các yếu tố: Văn hiến - Văn minh - Sáng tạo.

Dự án có quy mô nghiên cứu hơn 11.400ha đến năm 2045, với khoảng 80km trục đại lộ, các công viên cảnh quan và những khu vực phát triển đô thị. Không gian hai bên sông được tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.

KTS Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển triển đô thị Việt Nam chia sẻ: “Khai thác không gian sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất xây dựng, mà khai thác để vẫn giữ dòng chảy nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt là nơi vui chơi giải trí của người dân Thủ đô tốt nhất. Đồng thời kết hợp được giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp; làm cây xanh công viên cho người dân. Đây là dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho Thủ đô nhiều giá trị về kiến trúc cảnh quan cũng như là sự phát triển kinh tế tốt nhất”.

Không gian ven sông cũng được kỳ vọng trở thành nơi tập trung các hoạt động văn hóa, du lịch và những lĩnh vực kinh tế mới. Đây là cách khai thác lợi thế cảnh quan để tạo thêm động lực cho đô thị.

Theo TS Nguyễn Quang – Nguyên Giám đốc Chương trình phát triển định cư con người Liên hợp quốc, trục đại lộ sẽ tạo thêm không gian công cộng, không gian xanh gắn với nền kinh tế mới như kinh tế sáng tạo, du lịch... Đây là động lực phát triển mới của Thủ đô.

Mở không gian phát triển cho các địa phương ven sông

Dự án dự kiến sẽ đi qua nhiều xã, phường, nơi đang có những định hướng phát triển rất khác nhau. Với các địa phương, đây là cơ hội để mở ra không gian đô thị, hạ tầng và những ngành kinh tế mới trong những năm tới.

Người dân theo dõi thông tin về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được niêm yết tại phường Bồ Đề. Ảnh: Lại Tấn

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh Trần Nguyễn Ngọc, khi được chọn phát triển theo hướng đô thị, xã đã xác định những giải pháp đột phá và được thông qua tại Đại hội Đảng bộ xã. Người dân sẽ là trung tâm của sự phát triển. Dự án trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng chạy qua địa bàn xã Mê Linh, sẽ là một trong những dự án lớn và xã cũng sẽ tập trung để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với địa bàn phường Long Biên, ông Hoàng Hải - Chủ tịch UBND phường cho biết: Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Long Biên - Gia Lâm được xác định là cực phát triển phía Đông của Hà Nội. Riêng Long Biên còn có lợi thế nằm trên trục cảnh quan sông Hồng - 1 trong 9 trục phát triển của Thủ đô. Đây cũng là khu vực còn nhiều quỹ đất phát triển, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị theo định hướng quy hoạch. Đối với Long Biên, quy hoạch đi vào cuộc sống, người dân sẽ là người được hưởng thụ quy hoạch đó, thành phẩm đó.

Sông Hồng đã đi cùng Hà Nội qua ngàn năm lịch sử, nay được đặt vào một tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô. Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ định hình một không gian đô thị mới, nơi những giá trị của dòng sông được gìn giữ và tiếp tục trở thành động lực cho Hà Nội phát triển trong tương lai.