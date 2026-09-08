Loạt dự án của Sun Group tại một tỉnh phía Bắc sắp đạt cột mốc quan trọng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Thông báo số 601/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ sau buổi kiểm tra thực địa và làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án do các công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã chủ trì kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tiến độ GPMB và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Tổ công tác cấp tỉnh tiếp tục nắm tình hình, hướng dẫn UBND các xã xử lý các vướng mắc, sớm hoàn thành GPMB theo nhiệm vụ được giao. UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang được yêu cầu rà soát các mốc tiến độ, tổ chức thực hiện và hoàn thành công tác GPMB theo quy định.

Sở Công Thương được giao hướng dẫn UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang thực hiện di chuyển hệ thống lưới điện phục vụ GPMB, đồng thời giám sát quá trình triển khai nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án hạ cốt nền Khu tái định cư phục vụ dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ theo đề xuất của UBND xã Kim Bôi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/9/2026.

Cơ quan này đồng thời hướng dẫn UBND xã Mường Vang và các đơn vị liên quan di chuyển đường điện 35kV đến vị trí mới, hoàn thành trước ngày 9/9/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn UBND các xã Dũng Tiến, Mường Vang xử lý vấn đề mật độ cây trồng vượt quy định trong quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn xác định ranh giới thu hồi đất tại khu vực tiếp giáp đường 12C đối với dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Dũng Tiến.

Đối với dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn phương pháp đo đạc làm căn cứ lập hồ sơ GPMB, đồng thời làm cơ sở giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở này cũng được yêu cầu kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, phối hợp với cơ quan liên quan và chủ đầu tư báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh việc gia hạn thời gian hoàn thành GPMB trên cơ sở đề xuất của UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang.

Công an tỉnh được giao nắm tình hình tại cơ sở, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình GPMB và xây dựng phương án bảo đảm an toàn khi thực hiện cưỡng chế kiểm điểm, cưỡng chế thu hồi đất.

UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang được yêu cầu chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; hoàn thiện trích đo dự án, kiểm đếm đất đai, tài sản, xác định nguồn gốc sử dụng đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các địa phương cũng phải thành lập Hội đồng xác định nguồn gốc sử dụng đất, rà soát toàn bộ nhiệm vụ và mốc tiến độ được giao. Trường hợp dự án chậm tiến độ, UBND xã phải báo cáo, giải trình cụ thể nguyên nhân, đề xuất gia hạn và cam kết thời gian hoàn thành. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, địa phương phải chủ động xin ý kiến các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình được giao phối hợp với UBND xã Dũng Tiến và Mường Vang thực hiện kiểm đếm đất đai, tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang di chuyển lưới điện phục vụ GPMB. Riêng công trình điện phục vụ dự án Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Mường Vang phải hoàn thành di chuyển trước ngày 15/11/2026.

Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình báo cáo Tập đoàn Sun Group bổ sung nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu chủ động bố trí kinh phí tự nguyện ứng trước, chuyển cho UBND các xã để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa, Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam được yêu cầu phối hợp với UBND xã Mường Vang và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể.

Theo đó, doanh nghiệp phải hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại phân khu Khả Dọi trước ngày 30/10/2026, đồng thời hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/11/2026.