Gửi tiết kiệm, một nhân viên ở TP.HCM bất ngờ trúng căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 10 tỷ đồng

Theo đó, khách hàng trúng thưởng có tên là Tạ Thị T.D. - một nhân viên văn phòng sống tại TP. Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Đây là giải thưởng tuần đầu tiên (từ 24/8-4/9) được NCB công bố trong tổng số 4 giải thưởng của 4 tuần liên tiếp.

Trước đó, ngân hàng này đã "chơi lớn" khi treo thưởng "khủng" để "hút" khách hàng gửi tiền.

Cụ thể, cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải tuần – mỗi giải là 1 căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 10 tỷ đồng tại khu đô thị Blanca City (TP.HCM) hoặc Charmora City (Khánh Hòa), và 1 giải đặc biệt tháng là biệt thự cao cấp trị giá 25 tỷ đồng tại Charmora City (Khánh Hoà). Các bất động sản này đều do Sun Group làm chủ đầu tư.

Đối với các giải thưởng tuần, điều kiện là khách hàng mở mới sổ Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền có trị giá từ 2 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên. Trong khi đó, đối với giải thưởng tháng, tổng giá trị các sổ Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền mở mới trong tháng thỏa mãn điều kiện từ 5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II.2026, tổng tiền gửi khách hàng tại NCB đạt hơn 144.000 tỷ đồng, tăng hơn 17.100 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương gần 13,5%.

Hiện, tiền gửi cá nhân tại NCB chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 129.000 tỷ đồng, tương đương 89,5%. Trong 6 tháng qua, tiền gửi của nhóm khách hàng cá nhân đã tăng gần 18.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào NCB lại giảm từ hơn 15.700 tỷ đồng xuống còn hơn 15.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,5%.

Tại NCB, lượng tiền gửi tập trung lớn vào kỳ hạn 3-6 tháng với gần 52.000 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng tiền gửi; kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm là hơn 34.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 28%. Ngoài ra là các kỳ hạn khác.

Đi cùng với lượng tiền gửi gia tăng, chi phí trả lãi tiền gửi của NCB trong 6 tháng đầu năm cũng đạt hơn 4.526 tỷ đồng, tăng hơn 1.860 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025, tương đương tăng hơn 70%.

Trước đó, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến cuối quý II.2026, tổng tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng đạt hơn 11,07 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm trước.

Trong phân tích hồi đầu tháng 8, SSI cho rằng, tăng trưởng huy động vốn phục hồi nhưng thanh khoản vẫn cần thời gian để cải thiện.

Theo SSI, tổng tiền gửi quý II tăng 5,3% so với quý trước, tương đương tốc độ tăng trưởng tín dụng, sau khi chỉ tăng 1,5% trong quý I/2026. Dù có cải thiện, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn ngành vẫn ở mức cao 102,4%, phản ánh áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu.

Do đó, nhiều ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi và vay vốn quốc tế, bao gồm VPBank (1,44 tỷ USD), HDBank (720 triệu USD) và ACB (500 triệu USD). Tuy nhiên, chi phí huy động dự kiến duy trì ở mức cao trong các quý tới.