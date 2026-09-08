Phối cảnh không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo

Dự án hướng tới phát triển Tây Hồ theo hướng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, mục tiêu xây dựng khu vực trở thành một trong những đô thị đáng sống của Thủ đô. Việc đầu tư, cải tạo và phát huy các giá trị đặc sắc của hồ Tây được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Ảnh: Phối cảnh không gian đường Nguyễn Đình Thi sau khi cải tạo.