Phối cảnh không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo
Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) hứa hẹn tạo diện mạo mới cho khu vực.
Dự án hướng tới phát triển Tây Hồ theo hướng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, mục tiêu xây dựng khu vực trở thành một trong những đô thị đáng sống của Thủ đô. Việc đầu tư, cải tạo và phát huy các giá trị đặc sắc của hồ Tây được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Ảnh: Phối cảnh không gian đường Nguyễn Đình Thi sau khi cải tạo.
Ngày 25-8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4553/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (Sun Group) được giao thực hiện dự án.Dự án cũng là một trong 17 công trình, dự án tiêu biểu được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9.
Với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng, dự án hướng tới mục tiêu đưa khu vực hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô. Phối cảnh không gian đường Quảng An sau khi cải tạo.
Đồng thời, dự án khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của hồ Tây, gắn kết với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng. Phối cảnh không gian đường Quảng Bá sau khi cải tạo.
Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị đặc trưng của hồ Tây, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận cùng các định hướng quy hoạch có liên quan.
Được biết, dự án gồm các hạng mục chính: Tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ Tây: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven hồ với tổng chiều dài khoảng 13,5km, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối và tạo lập không gian cảnh quan ven hồ. Việc mở rộng tuyến đường được thực hiện theo hướng không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu. Phối cảnh không gian đường Thanh Niên sau cải tạo.
Ngoài ra còn hệ thống không gian công cộng và cảnh quan: Hình thành các quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền hồ Tây, công viên, vườn hoa... tạo thêm các không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và tham quan cho người dân, du khách.
Bên cạnh đó là hạ tầng dịch vụ và môi trường: Xây dựng các bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường được bố trí theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng và nâng cao chất lượng không gian đô thị khu vực hồ Tây. Phối cảnh không gian đường Trích Sài sau cải tạo.
Thông qua việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, không gian công cộng, cảnh quan và các công trình dịch vụ, dự án được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực hồ Tây, vừa bảo tồn các giá trị vốn có, vừa mở ra không gian phát triển mới.
Theo
Hà Nội Mới
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