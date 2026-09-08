Từ nay, xây nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng sẽ bị phạt tới 80 triệu đồng theo quy định mới

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Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, các Khoản 6,7 Điều 25 quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng của chủ đầu tư, trong đó có vi phạm về cấp phép xây dựng.

Theo đó, Điều 25. Vi phạm của chủ đầu tư về trật tự xây dựng

6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

d) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

d) Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 339/2026/NĐ-CP, chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh, hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm khi xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm khi xây dựng công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi vi phạm khi xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Như vậy, từ ngày 26/8/2026, chủ đầu tư xây dựng cần thực hiện che chắn công trình, bố trí vật liệu xây dựng đúng nơi quy định trong quá trình thi công. Trường hợp vi phạm, chủ đầu tư có thể bị xử phạt đến 25 triệu đồng.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/8/2026 và thay thế Nghị định 16/2022/NĐ-CP.