Săn tìm BĐS cao cấp trung tâm Đà Nẵng: Cơ hội sinh lời bền vững ven sông Hàn

‏"Tấc đất, tấc vàng" ven sông Hàn‏

‏Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, ‏Đà Nẵng‏ ‏đứng thứ 2 cả nước về tổng doanh thu du lịch, đạt 3.326 tỷ đồng (chỉ sau TP.HCM). Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.‏

‏Sức hút du lịch của Đà Nẵng là điều không phải bàn cãi. Đặc biệt theo Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới vừa ban hành, Đà Nẵng sẽ là 1 trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Cộng hưởng tiềm năng sẵn có và lực đẩy từ cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển nhanh và bền vững.‏

‏Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong dịp Quốc khánh, là điểm đến ưu tiên của du khách toàn cầu. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Đặc biệt, tại khu vực ven sông Hàn trung tâm thành phố, điểm tụ của dòng khách quốc tế và khách cao cấp, nhu cầu lưu trú, trải nghiệm nghỉ dưỡng rất lớn. Trong khi nguồn cung căn hộ chất lượng cao lại chưa nhiều. Đây là cơ hội để các chủ đầu tư phát triển dòng sản phẩm BĐS thương mại dịch vụ gắn với khai thác cho thuê, mang lại lợi nhuận cao và ổn định cho các chủ sở hữu nhờ dòng khách tăng trưởng không ngừng.‏

‏Không phải ngẫu nhiên BĐS ven sông Hàn luôn nằm trong nhóm tài sản được săn tìm. Đây là phân khúc giới hạn dành riêng cho giới thượng lưu với mức giá cao trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Sức hấp dẫn này đã được kiểm chứng qua thanh khoản thực tế và đang được củng cố bởi quy hoạch mới, khi thành phố tiếp tục định vị hành lang sông Hàn là một trong những không gian phát triển đô thị quan trọng.‏

‏Theo giới chuyên gia, BĐS ven sông Hàn đang chuyển từ "vị trí đẹp" sang câu chuyện về tài sản có khả năng hình thành giá trị thực, với sản phẩm đã bàn giao, có sổ và có khả năng khai thác vận hành. "Khách đầu tư hiện nay rất kén chọn. Họ không mua một BĐS để chờ tăng giá sau vài năm, mà tìm kiếm những tài sản mang lại nguồn thu nhập hàng tháng ổn định", ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định.‏

‏"Tấm vé" tiếp cận quỹ đất khan hiếm‏

‏Tháp Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence ven sông Hàn thu hút sự chú ý của thị trường nhờ mức giá hợp lý. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Giữa lúc mặt bằng giá BĐS liên tục thiết lập ngưỡng mới, Symphony 5 - tòa tháp cuối cùng thuộc quần thể Sun Symphony Residence‏ ‏- đang tạo chú ý trên thị trường khi đưa ra mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio, mở ra cơ hội sở hữu BĐS ven sông Hàn ngay trung tâm Đà Nẵng. Không chỉ có mức giá hấp dẫn dễ tiếp cận, dự án còn hội tụ những giá trị vốn thường đi cùng các BĐS cao cấp ven sông: vị trí lõi đô thị, tầm nhìn khoáng đạt, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh.‏

‏Tọa lạc trên trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà), Symphony 5 nằm trên quỹ đất thương mại, dịch vụ rộng hơn 11.000 m² ven sông Hàn. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh những điểm đến quan trọng của Đà Nẵng: khoảng 3 km tới biển Mân Thái, 5 km tới Da Nang Downtown và khoảng 7 km tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vị trí này đồng thời kết nối thuận tiện với cầu Sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và các trung tâm vui chơi, giải trí, thương mại.‏

‏Hệ tiện ích đẳng cấp tại dự án không chỉ phục vụ cư dân mà còn là yếu tố then chốt giúp tối ưu tỷ suất cho thuê. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Đáng chú ý, mức giá "mềm" của Symphony 5 không đồng nghĩa với việc cắt giảm trải nghiệm. Tòa tháp sở hữu gần 20 tiện ích phong cách resort, nổi bật là bể bơi rộng tới 450m2. Đồng thời, là mảnh ghép cuối cùng của Sun Symphony Residence, tòa S5 được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích và nhịp sống đang ngày một sôi động tại quần thể. Các tòa S1, S2, S3 đã được bàn giao từ tháng 5/2026, từng bước hình thành cộng đồng cư dân và tạo nên sức sống cho khu vực. Symphony 5 vì thế không phải một dự án đứng riêng lẻ, mà khi hoàn thiện sẽ gia nhập quần thể đang vận hành trơn tru.‏

‏Thực tế, quỹ đất ven sông tại khu vực trung tâm Đà Nẵng ngày càng thu hẹp, trong khi nhu cầu sở hữu không gian sống có tầm nhìn sông, gần biển và thuận tiện tiếp cận trung tâm vẫn hiện hữu. Ghi nhận thị trường cho thấy, các căn hộ ven sông Hàn đang hình thành mặt bằng giá và giá thuê đáng chú ý. Theo dữ liệu cập nhật tháng 7/2026 của FIR House, nhiều dự án ven sông Hàn đang có giá bán trên 100 triệu đồng/m², trong khi tỷ suất cho thuê gộp phổ biến khoảng 5-5,5%/năm ở một số dự án mới.‏

‏Căn hộ Symphony 5 mang đến giá trị kép cho nhà đầu tư: vừa thu về dòng tiền cho thuê đều đặn, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá. Ảnh: Sun Property.‏

‏Symphony 5 sở hữu đồng thời giá trị kép: tăng giá tài sản trong dài hạn và khả năng đón dòng khách thuê cao cấp. Đặc biệt, căn hộ hứa hẹn trở thành tài sản tạo dòng tiền đều đặn khi Đà Nẵng ngày càng thu hút chuyên gia quốc tế, người nước ngoài, khách công tác dài ngày và nhóm du khách có khả năng chi trả cao - những tệp khách đề cao vị trí trung tâm, chất lượng dịch vụ, an ninh và không gian sống có tiêu chuẩn tương xứng.‏

‏Thực tế ghi nhận một số căn hộ cao cấp tại tòa tháp Panoma ven sông Hàn đang đạt mức thuê khoảng 18 triệu đồng/tháng với căn studio và 42 triệu đồng/tháng với căn 2 phòng ngủ, cho thấy thị trường đã hình thành nhu cầu thực đối với dòng sản phẩm này. Hơn 1.200 căn hộ tại Symphony 5 với đa dạng loại hình từ studio, 1-2 phòng ngủ, penthouse (trong đó căn studio chiếm tỷ trọng lớn) hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia, nhà đầu tư hoặc những người tìm kiếm tài sản có quy mô vốn ban đầu vừa phải song vẫn dễ khai thác dòng tiền.‏