Chuyển biến mới tại 2 khu đô thị hơn 12.700 tỷ đồng ở tỉnh được Sun Group, Hòa Phát tìm về đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng ngãi, sáng 8/9, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo tiến độ triển khai Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi và Khu đô thị sinh thái Đông Quảng Ngãi.

Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2023, với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND là nhà đầu tư và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA là đối tác xây lắp. Dự án thực hiện tại xã Tư Nghĩa, quy mô hơn 93,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 7.106 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, tỉnh yêu cầu UBND xã Tư Nghĩa tiếp tục vận động các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất, đồng thời xử lý phần diện tích do xã quản lý. Mục tiêu là hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2026 để dự án có thể triển khai thi công theo tiến độ.

Trong khi đó, Khu đô thị sinh thái Đông Quảng Ngãi được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 6/2026. Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 1 triệu m2, tổng vốn đầu tư hơn 5.598 tỷ đồng.

Đối với dự án này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch trên cơ sở đã thống nhất; Sở Xây dựng phối hợp thẩm định quy hoạch chi tiết, sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án.

Tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, vị trí tái định cư để hình thành khu tái định cư đồng bộ; đồng thời giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, tổ chức giao ban hàng tháng với các chủ đầu tư. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch và chuẩn bị nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án.

Những năm gần đây, Quảng Ngãi nổi lên là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và hạ tầng. Trong lĩnh vực bất động sản, Sun Group đang đầu tư Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen. Dự án vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, có diện tích hơn 264 ha, tổng mức đầu tư khoảng 6.647 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2034. Trong khi đó, Hòa Phát Group tiếp tục triển khai Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất cùng các dự án mở rộng quy mô hàng tỷ USD tại Khu kinh tế Dung Quất.

Ngoài hai doanh nghiệp trên, nhiều nhà đầu tư lớn cũng đang tìm kiếm cơ hội tại Quảng Ngãi, tập trung vào các lĩnh vực như đô thị, công nghiệp, logistics và hạ tầng giao thông. Sự hiện diện của các dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo đô thị của địa phương.