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Đề xuất xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia khu vực Hà Nội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất duy trì, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện hữu, dự thảo quy hoạch định hướng xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia mới, đều có đường đôi, khổ 1.435mm khu vực đầu mối thành phố Hà Nội

Cùng với việc duy trì, nâng cấp các tuyến hiện hữu, dự thảo quy hoạch định hướng xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia mới, đều có đường đôi, khổ 1.435mm

Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, trong đó định hướng xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia mới.

Duy trì, nâng cấp 5 tuyến đường sắt hiện hữu

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội được lập nhằm cụ thể hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt tại khu vực, làm cơ sở quản lý, phát triển không gian và triển khai các dự án đầu tư.

Quy hoạch đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển, danh mục dự án, giải pháp huy động và bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống đường sắt quốc gia trong khu vực đầu mối, với mục tiêu, lộ trình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo quy hoạch, 5 tuyến đường sắt hiện có qua khu vực Hà Nội tiếp tục được duy trì, đồng thời nâng cấp, cải tạo hoặc điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới gồm:

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng được định hướng nâng cấp, cải tạo, bảo đảm an toàn chạy tàu trên đường đơn, khổ 1.000mm hiện tại.

Với tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, dự thảo đề xuất chuyển đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm hiện tại thành đường sắt đô thị. Đoạn ga Gia Lâm - ga Bắc Ninh sẽ được nâng cấp từ đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm hiện tại thành đường đôi, khổ 1.435mm.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được đề xuất nâng cấp đoạn Đông Anh - Lưu Xá từ đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm hiện tại thành đường khổ 1.435mm. Đoạn Lưu Xá - Quán Triều hiện là đường đơn, khổ 1.000mm, được quy hoạch nâng cấp thành đường khổ 1.435mm nhằm thống nhất toàn tuyến.

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, định hướng là nâng cấp, cải tạo, bảo đảm an toàn chạy tàu trên đường đơn, khổ 1.000mm hiện tại.

Trong khi đó, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hiện là đường đơn, khổ 1.000mm. Dự thảo đề xuất chuyển đoạn từ ga Hà Nội đến Tổ hợp Ngọc Hồi thành đường sắt đô thị sau khi tuyến vành đai phía Đông được đưa vào khai thác.

Đồng thời, tuyến đường sắt hiện hữu từ Ngọc Hồi đến Phú Xuyên, dài khoảng 26,5km, sẽ được cải dịch và đi cùng hành lang tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Định hướng xây dựng thêm 6 tuyến đường sắt mới

Cùng với việc duy trì, nâng cấp các tuyến hiện hữu, dự thảo quy hoạch định hướng xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia mới, đều có đường đôi, khổ 1.435mm gồm:

Tuyến đường sắt vành đai phía Đông (Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn) có chiều dài tuyến chính khoảng 31km. Tuyến gồm đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn và hai nhánh: nhánh 1 từ Thường Tín về Lạc Đạo mới và nhánh 2 từ Thường Tín về Kim Sơn.

Tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín) có chiều dài toàn tuyến khoảng 56km.

Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có chiều dài trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch khoảng 64km, từ ga Ngọc Hồi đến hết địa phận tỉnh Hà Nam cũ.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch khoảng 70km, từ ga Vĩnh Phúc Bắc đến hết địa phận tỉnh Hưng Yên.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch khoảng 48km, từ ga Xuân Canh đến hết địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (mới) có chiều dài trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch khoảng 29km, từ ga Gia Lâm đến ranh giới giữa hai tỉnh Bắc Ninh cũ và Bắc Giang cũ.

Đáng chú ý, trong tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (mới), đoạn kết nối ga Gia Lâm - ga Yên Viên dài khoảng 6km sẽ được xây dựng đường đôi, khổ 1.435mm, cùng hành lang nhưng khác hạ tầng với tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, nhằm tăng tính thuận lợi cho hành khách.

Theo Phan Trang

Báo Chính phủ

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