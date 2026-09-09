Cùng Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc làm tuyến cao tốc phục vụ 21 triệu người dân Việt Nam, lãnh đạo Đèo Cả khẳng định điều này

Ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (Cục 2). Ảnh: Đèo Cả

Phấn đấu đưa tổng sản lượng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên mốc 10%

Theo Đèo Cả, ngày 8/9, Tập đoàn đã làm việc với Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (Cục 2) về công tác triển khai thi công tại gói thầu XL01-A, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Cục 2 hiện tham gia dự án với vai trò nhà thầu thi công.

Đại diện Cục 2 thông tin, trong quá trình triển khai các gói thầu, một số hạng mục phụ phát sinh tạo áp lực về dòng tiền và ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công. Mặt bằng tại một số vị trí vướng hệ thống đường dây điện, thiếu hụt nguồn cung bê tông, đá xây dựng.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, đây là dự án BOT được đầu tư bằng 100% vốn tư nhân. Với quy mô lớn và điều kiện thực tế phức tạp, quá trình triển khai vừa tổ chức thi công, vừa tiếp tục hoàn thiện thiết kế đặt ra yêu cầu cao về sự linh hoạt, phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Đèo Cả)

Với các công việc phát sinh, Đèo Cả sẽ cùng nhà thầu tiếp tục rà soát, tính toán và xử lý theo tiến độ thực tế. Nguyên tắc xuyên suốt là khối lượng, đơn giá và định mức phải được tính đúng, tính đủ, tuân thủ pháp luật Việt Nam và bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà thầu.

Về vật liệu, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm hoặc cung cấp đá xây dựng tại các khu vực, phân đoạn phù hợp; đồng thời cùng nhà thầu chuẩn bị phương án nguồn bê tông và trạm trộn để đáp ứng nhu cầu khi nhiều mũi thi công đồng loạt tăng tốc.

Các vấn đề liên quan đến mặt bằng, điện năng và thiết kế cũng sẽ tiếp tục được tổng hợp, phối hợp xử lý theo phạm vi trách nhiệm của từng bên.

Đại diện Cục 2 cũng chia sẻ, quy trình phê duyệt và thủ tục nội bộ của đơn vị còn nhiều bước kiểm tra, đánh giá, phân tích rủi ro. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số thủ tục chưa theo kịp tốc độ xử lý công việc tại thị trường Việt Nam.

Cục 2 cam kết rà soát quy trình, cắt giảm những khâu trung gian không cần thiết, tăng tính chủ động của bộ máy tại công trường và áp dụng phương thức phối hợp linh hoạt hơn. Nhà thầu cũng thống nhất tập trung thêm nguồn lực cho các mũi thi công chủ lực, chuyển những cam kết phối hợp thành kết quả cụ thể trên công trường.

Ông Nguyễn Lê Bách - Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, để bảo đảm tiến độ chung và tạo điều kiện cho Cục 2 tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các phần việc còn lại, Đèo Cả đã chủ động điều chỉnh công địa, và trực tiếp tổ chức thi công khoảng 5 km tuyến đường từ Km55 đến Km60+094 cùng các cầu Mỹ Quý, Tân Hội (Nhị Mỹ) và Hội Đồng.

Ông Bách nhấn mạnh, việc Đèo Cả sắp xếp lại phạm vi công việc nhằm tối ưu nguồn lực, tăng tính chủ động trong điều hành và kiểm soát tiến độ toàn dự án.

Sau quá trình rà soát và điều chỉnh nguồn lực, Đèo Cả và Cục 2 thống nhất tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công chủ lực, phấn đấu đưa tổng sản lượng thực hiện lên mốc 10% trong thời gian tới.

Tuyến cao tốc hơn 36.000 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Mỹ Thuận

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công vào tháng 12/2025, có chiều dài hơn 96km, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Tuyến cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp; điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm thuộc Km9+325, xã Tân Nhựt, TP.HCM và điểm cuối tại Km105+454, đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Đoạn TP.HCM - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Bên cạnh mở rộng mặt đường, công trình còn được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm dừng nghỉ, trạm thu phí hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn cao tốc quốc tế.

Công trường thi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Đèo Cả)

Công trình có tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. 100% nguồn vốn được huy động từ khu vực tư nhân, gồm 5.426 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 3.605 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng.

Tại Lễ Ký kết hợp đồng thực hiện Dự án, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Đèo Cả đã khẳng định, đây là công trình chiến lược, giúp hoàn thiện trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phục vụ cho hoạt động kinh tế của 21 triệu người dân miền Tây Nam Bộ.

Tập đoàn Đèo Cả thông tin, việc mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là nhu cầu cấp thiết, giúp giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy logistics khu vực. Tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Mỹ Thuận còn khoảng 1 giờ 45 phút, thay vì hơn 3 giờ như hiện tại.