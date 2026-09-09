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Toàn cảnh 'Khải Hoàn Môn' 36m đang gây tranh luận bên hồ Hoàn Kiếm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phương án chỉnh trang quanh hồ Hoàn Kiếm đề xuất công trình “Khải Hoàn Môn” cao 36m, với khoảng mở giữa hai cánh tạo khung nhìn hướng qua mặt hồ tới Tháp Rùa.

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Phương án chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến có đề xuất một công trình biểu tượng cao dự kiến 36m tại khu vực phía Bắc hồ, trong không gian mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo phương án nghiên cứu, công trình được gọi là “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía hồ Hoàn Kiếm.

Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này, hướng về mặt hồ, Tháp Rùa và bầu trời phía Nam.

Cách bố trí trên nhằm để công trình mới tạo khung nhìn cho cảnh quan hồ Hoàn Kiếm thay vì trở thành vật cản. Chuỗi nhìn được nghiên cứu theo hướng từ cổng hồ qua mặt nước tới Tháp Rùa, sau đó mở lên phía bầu trời.

“Khải Hoàn Môn” được đặt trong một phương án quy hoạch có phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89ha, thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Phạm vi này bao gồm toàn bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, diện tích khoảng 63,72ha, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Ranh giới cụ thể của khu vực lập quy hoạch sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ. Khu vực nghiên cứu nằm giữa các tuyến phố Hàng Gai, Cầu Gỗ ở phía Bắc; Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân ở phía Nam; Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà Chung, Quang Trung ở phía Tây; Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư ở phía Đông.

Về tổng thể, phương án hướng tới tổ chức lại không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành chuỗi không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

Cùng với việc mở rộng kết nối quanh hồ, phương án nghiên cứu tái cấu trúc các quảng trường, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng; chỉnh trang những công trình kiến trúc điểm nhấn, đồng thời tạo sự hài hòa giữa kiến trúc hiện hữu và các công trình mới.

Tại phía Bắc hồ, trọng tâm là mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tăng không gian quảng trường và kết nối khu vực này với hồ Hoàn Kiếm cùng công viên, quảng trường phía Đông. “Khải Hoàn Môn” được đề xuất trở thành điểm nhấn kiến trúc trong không gian này.

Ở các khu vực còn lại, phương án cũng nghiên cứu nhiều giải pháp chỉnh trang và tái cấu trúc. Phía Đông hồ được tổ chức lại các không gian công cộng, quảng trường, công viên; phía Tây nghiên cứu tăng kết nối giữa phố Nhà Thờ với khu vực hồ. Các không gian phía Nam tiếp tục được liên kết với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn và các công trình văn hóa.

Từ ngày 7/9 đến hết ngày 26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hồ sơ được niêm yết tại Phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12; trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, số 126 Hàng Trống và Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng. Người dân cũng có thể góp ý qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phiếu ý kiến điện tử và ứng dụng iHanoi.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư dự kiến được tổ chức lúc 9h ngày 9/9/2026.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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