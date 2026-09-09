Toàn cảnh 'Khải Hoàn Môn' 36m đang gây tranh luận bên hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 7/9 đến hết ngày 26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hồ sơ được niêm yết tại Phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12; trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, số 126 Hàng Trống và Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng. Người dân cũng có thể góp ý qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phiếu ý kiến điện tử và ứng dụng iHanoi.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư dự kiến được tổ chức lúc 9h ngày 9/9/2026.