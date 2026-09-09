Một tuần sau thông xe, đoạn đường hơn 2,2km, vốn hơn 7.200 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội giờ ra sao?

Theo phương án tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, tại nút Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành cũ - Vành đai 1, một số hướng rẽ trái được điều chỉnh, phương tiện phải rẽ phải, sau đó đi qua các điểm mở trên dải phân cách để quay đầu và tiếp tục hành trình